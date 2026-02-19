Gazdagodtak a legszegényebbeket képviselő magyar politikusok

Magyarországon belül is óriási jövedelmi különbségek tapasztalhatók, a legalacsonyabb bruttó átlagkeresetű járáshoz képest a leggazdagabb budapesti kerületben közel háromszorosak az átlagfizetések. A sokszor jelentős munkanélküliségi rátával rendelkező régiókban élők mindennapjai tehát semmiképpen sem egyszerűek – de mi a helyzet azokkal, akik az ő érdekeiket is hivatottak képviselni az Országgyűlésben?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) néhány napja frissítette a keresetekre és nyugdíjakra vonatkozó Heti Monitorját, ebben a 2025-ös év január-szeptember közé eső időszakáról közölt a magyarországi járásokra vonatkozó bruttó átlagkereseti adatokat, ezeket használtuk összehasonlításunk alapjául. A KSH számai közül végül az is említésre méltó, hogy a hivatal összesítése szerint a járások több mint háromnegyedében kisebb volt a mért bérszínvonal a nemzetgazdasági átlagkereset értékénél.

A kivétel nélkül kormánypárti képviselőket rendszerint óriási többséggel megválasztó, legalacsonyabb bérszintet felmutató, így feltehetően legszegényebb járások listája így alakult.

Cigándi járás – bruttó átlagfizetés: 420,2 ezer forint Gönci járás – bruttó átlagfizetés: 444 ezer forint Fehérgyarmati járás – bruttó átlagfizetés: 450,3 ezer forint Csengeri járás – bruttó átlagfizetés: 456,2 ezer forint Sellyei járás – bruttó átlagfizetés: 461,3 ezer forint.

Cigándi járás, Gönci járás: Hörcsik Richárd

A 2006 és 2010 közt Sárospatak polgármestereként tevékenykedő kormánypárti politikus 1998 óta állandó tagja az Országgyűlésnek, bizottsági feladatait tekintve pedig korábban az Európai Ügyek Bizottságának elnöke volt. 2023 augusztusa óta azonban tagként segíti a bizottság működését, és ő a Fidesz egyik frakcióvezető-helyettese.

Hörcsik Richárd tiszteletdíja nyolcszorosa a járási béreknek

Fotó: Facebook/Dr. Hörcsik Richárd

A bruttó tiszteletdíja és a Borsod vármegye 5. választókerületébe tartozó Cigándi és Gönci járásokban tapasztalt 420,2, illetve 440 ezer forintos bruttó átlagbér közti különbség rendkívül meredek. A parlament honlapján elérhető adatok szerint ugyanis Hörcsik 3,4 millió forintra volt jogosult ilyen jogcímen, ez nagyjából nyolcszorosa a járási fizetéseknek.

A képviselő vagyonnyilatkozatában egy 1995-ben vásárolt, sárospataki lakóházat és gazdasági épületet tüntetett fel, a 218 négyzetméteres otthon egy 1340 négyzetméteres telken áll – az ingatlanban Hörcsik Richárd 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Saját autója is van, 2011-ben vásárolt egy Renault Latitude modellt.

A politikusnak adósságai nem voltak, megtakarításaira azonban nem panaszkodhat: a 2024-es állapotokat bemutató cikkünkhöz képest jól fialtak, de a bankszámla-követelése is szépen gyarapodott.

A 2024-ben értékpapírszámlákon tartott 10,5 millió forint valamivel több mint 14,6 millió forintnak megfelelő összegre hízott, míg a hitelintézeti számlakövetelés – amely jellemzően a bankszámlán tartott összeget jelenti – 35,5 millió forintról 47,6 millió forintra emelkedett.

A képviselői tiszteletdíjon felül Hörcsik Richárd más forrásokból is bevételhez jutott, a sátoraljaújhelyi Prec-Cast Öntödei Kft. felügyelőbizottsági tagságáért mintegy 200 ezer forintot vehetett fel, míg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen tanít is, ezért 500 ezer és 1 millió forint közti összeget kap havonta. Hörcsik emellett több alapítványban és civilszervezetben is szerepet vállal, ezekért azonban nem vesz fel díjazást a vagyonnyilatkozata alapján.

A politikus végül a családi céget is feltüntette, amelyben jelenleg 30 százalékos részesedése van más családtagok mellett. A Dynamis Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. főtevékenysége szerint „tároló fatermék gyártásával” foglalkozik, ügyvezetője pedig a képviselő felesége. A Dynamis a 2024-es évet 33,5 millió forintos árbevétellel és 13,4 millió forintos veszteséggel zárta – ez lényeges javulás a 2023-ban elért 31,8 millió forintos mínuszhoz képest.

Fehérgyarmati járás: Tilki Attila

2006 és 2014 közt Tilki Attila még a járás központjának számító Fehérgyarmat város polgármestere volt, de 2006 óta az Országgyűlésben is ott ül a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 4. választókerületét képviselő kormánypárti politikus. 2025-ös vagyonnyilatkozatában ismételten feltüntette azt, hogy Ómassán egy 1986-ban vásárolt, 618 négyzetméteres telken álló, 90 négyzetméteres üdülőben rendelkezik 1/10-es tulajdonrésszel, más ingatlanja azonban nincs – így feltehetőleg a képviselő tényleges lakóhelye nem az ő nevén van. Két autója is akad, egy 2023-ban vásárol Skoda Superbje és 2012-ben vett egy Toyota Avensist is.

A képviselő gyakorlatilag megismételte a tavaly leadott vagyonnyilatkozatát, anyagi helyzetében ennek tanúsága szerint ugyanis nem történt változás, életbiztosítása 1,2 millió forint, míg 15,5 millió forinttal tartozott egy pénzintézetnek (egyedül ez az összeg emelkedett az előző évhez képest), 20 millió forinttal pedig egy magánszemélynek; adósságai kiegyenlítésével tehát egyáltalán nem haladt érdemben.

Tilki Attila bruttó tiszteletdíja jelenleg valamivel több mint 3 millió forint, ez nagyjából hat és félszerese a járás lakossága által elért bruttó átlagbérnek.

A képviselő céges érdekeltséget nem tüntetett fel, az azonban kiderült vagyonnyilatkozatából, hogy díjazás nélkül önkéntes tűzoltóként is aktív, míg két egyesülettől bruttó 200 ezer forintot el nem érő díjazást kap – ezek terület- és közösségfejlesztéssel foglalkoznak.

Csengeri járás: Kovács Sándor

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5. választókerületbe tartozó járás központja Csenger városa. A járási átlagbérnek megfelelő bruttó 456,2 ezer forintnál havi bruttó tiszteletdíj formájában a térséget képviselő Kovács Sándor szintén nagyjából hat és félszer keresett többet.

Kovács Sándor 10 millió forintot tart bankszámlán

Fotó: Facebook/Kovács Sándor

A dízelmozdony-szerelői végzettséggel is rendelkező képviselő először 2014-ben ült be a parlamentbe, jelenleg pedig a Népjóléti Bizottság alelnöke, de ott ül a 2025 áprilisában alapított Drogellenes Albizottságban is. Vagyonnyilatkozatában összesen kilenc különböző, főleg a régióban található ingatlant tüntetett fel, ezek többsége Géberjénhez köthető, ahol Kovács korábban polgármester is volt évekig – a listán szántók, földek és egy agyaggödör is feltűnt.

Kovács Sándor 2024 óta lízingel egy Toyota Proace haszonjárműt, a lízingszerződés értéke még 4 millió forint, így ennek kiegyenlítésével haladt az előző évi nyilatkozatához képest. Emellett feltüntetett egy 1992-es UAZ-t és egy MZ 125-ös motort is.

A képviselő az előző évhez képest sikeresen gyarapította készpénzállományát, amely a korábbi 12,5 millió forintról 19 millió forintra emelkedett, illetve bankszámláján továbbra is 10 millió forintot tart.

Kovács őstermelői és gazdálkodói tevékenységével is keres pénzt, a feltüntetett bérsáv szerint ez havi bruttó 200 és 500 ezer forint közé esik.

Sellyei járás: Nagy Csaba

A korábbi pécsi alpolgármester 2018 óta a Baranya vármegyei 4. választókerület országgyűlési képviselője, ez foglalja magába a Sellye központú, Magyarországon 5. legszegényebbnek számító járást is. A Törvényalkotási Bizottságban tagként ülő kormánypárti képviselő tiszteletdíja bruttó 2,8 millió forint, ez nagyjából több mint hatszorosa a Sellyei járást jellemző 461,2 ezres átlagos bérszintnek. Nagy három ingatlanérdekeltséget tüntetett fel vagyonnyilatkozatában:

egy 63 négyzetméteres pécsi lakást örökléssel, illetve ajándékozással kapott;

a kevesebb mint 100 fős lakosságú Kovácsszénáján társtulajdonosa egy közel 1500 négyzetméteres telken álló 95 négyzetméteres lakóháznak, amit 2018-ban vásároltak;

Dombóváron két részletben megörökölt, illetve ajándékba kapott egy faházat és egy pincét.

A képviselőnek két autója van, 2023-ban vásárolt egy Skoda Superbet, míg 2025-ben beszerzett egy Mazda CX-60 városi terepjárót is. Nagy Csaba emellett a nyugdíjasévekre is készül, nyugdíj-előtakarékossági számlán és állampapírban 250 ezer forintot tartott, míg nyugdíjpénztárában 3,75 millió forintot gyűjtött eddig össze. Az értékhatárt elérő pénzintézeti követelése és készpénze nem volt, adósságokat sem tüntetett fel.

Végül említésre méltó, hogy díjazás nélkül több egyesületben is szerepet vállal, így a pécsi horgászok és a zengőaljai kerékpárosok is a soraikban tudhatják a kormánypárti politikust.