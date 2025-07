Gelencsér: Az állampárthoz köthető szereplők jelezték, hogy örülnének, ha a Momentum indulna 2026-ban

Gelencsér korábban, az ALDE helsinki kongresszusán is beszélt erről, ahol a Kontroll cikke szerint azt mondta: százmilliókat ajánlottak ellenzéki pártoknak indulásukért cserébe. Szerinte minden olyan ellenzéki pártnak, amely nem a legnagyobb ellenzéki erő és mégis elindul, el kell gondolkodnia, miért teszi ezt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!