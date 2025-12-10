A Generali Biztosító csatlakozott az MBTSZ stratégiai partnereihez

A partnerség célja a felsőfokú biztosítási és pénzügyi szaktanácsadó képzés további megerősítése, az iparág szakember-utánpótlásának biztosítása, valamint a biztosítási kultúra színvonalának emelése Magyarországon – közölték a felek.

Az együttműködés ünnepélyes aláírása. A képen Márta Róbert a Generali Biztosító értékesítési területért felelős igazgatósági tagja, Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója, és Erdős Mihály a Generali Biztosító elnök-vezérigazgatója látható.

Fotó: Generali, MBTSZ

Egyetemi szakképzés

A kétféléves egyetemi képzés 2023 szeptemberében indult el a Széchenyi István Egyetemen, 2025 szeptemberétől már a Dunaújvárosi Egyetemen és a Miskolci Egyetemen is elérhető a szak. A képzés már a kezdetektől olyan úttörő jellegű szakmai összefogáson alapul, amelyet korábban az Alfa Biztosító, az Allianz Hungária, a CIG Biztosítók, a Groupama, az MBH Bank, az Union Biztosító, az UNIQA Biztosító, a SIGNAL IDUNA Biztosító is stratégiai partnerséggel támogatott. A Generali csatlakozásával immár az egyik legnagyobb és legmagasabb ügyfélszámú szereplője is aktívan támogatja a program fejlődését és kiterjesztését.

A képzés első félévének szorgalmi időszaka nemrég zárult le, amelyben több mint 70 hallgató vett részt az iparágból és iparágon kívülről érkezve, jól szemléltetve a biztosítási szaktanácsadói hivatás iránti erős érdeklődést és növekvő bizalmat. A tananyag átadását mintegy 50 fős, tapasztalt iparági szakemberből álló oktatói kar biztosítja, akik a gyakorlati tudásra, az esettanulmány-alapú oktatásra és az ügyfélközpontú szemléletre helyezik a hangsúlyt.

Hosszú távú versenyképesség

A magyar biztosítási piac hosszú távú versenyképessége szempontjából meghatározó, hogy minél több olyan szakember álljon rendelkezésre, akik átfogó, aktuális és etikus működésre épülő kompetenciákkal segítik az ügyfelek döntéseit. Az EIOPA 2025-ös Insurance Risk Dashboard adatai szerint az európai biztosítási szektor makro- és piaci kockázatai továbbra is kiemelt figyelmet igényelnek, miközben a klimatikus és ESG-jellegű kockázatok is egyre nagyobb súllyal jelentkeznek. Ez a környezet ráirányítja a figyelmet a magas szintű, szakmai tanácsadásra és tudatos kockázatkezelésre, ami indokolttá teszi a biztosítási szakemberképzés fejlesztését.

Az MBTSZ stratégiai célja, hogy 2030-ig legalább ezer szakember rendelkezzen a hazai piacon elérhető legmagasabb szintű biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói képesítéssel, amelyre az iparág egyre szélesedő összefogása ad stabil támogatást. A partnerség a képzés szakmai fejlesztésén túl az oktatási és piaci szereplők közötti folyamatos tudástranszfert is erősíti annak érdekében, hogy a hallgatók naprakész és alkalmazható biztosításszakmai ismereteket sajátítsanak el.

„A Generali számára a biztosítási kultúra fejlesztése nem csupán szakmai cél, hanem a társadalmi felelősségvállalás része. Az MBTSZ-szel való partnerségünk célja, hogy hozzájáruljunk a hazai biztosítási szektor szakembereinek fejlesztéséhez. Hiszünk abban, hogy a piac fenntartható fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy szakmai felkészültség és a felelősség kéz a kézben járjon” – mondta Márta Róbert, a Generali Biztosító értékesítési területért felelős igazgatósági tagja.

„A képzést azzal a céllal indítottuk el, hogy visszaadjuk a biztosítási szakma szellemi méltóságát – és olyan szakembereket képezzünk, akik a biztosítási iparágat horizontálisan és vertikálisan ismerik és értik: az alapfogalmaktól a komplex kockázatkezelésig, a termékismerettől az etikus ügyféltámogatásig. A célunk nem pusztán a szakmai utánpótlás biztosítása, hanem egy olyan gondolkodásmód megerősítése, amelyben a biztosítás nem adminisztráció, hanem bizalmi küldetés. A Generali Biztosító csatlakozása újabb bizonyítéka annak, hogy a legnagyobb piaci szereplők is készek stratégiai felelősséget vállalni a tudás, a jövő és az ügyfél érdekében.” – fogalmazott Keszthelyi Erik, az MBTSZ elnöke.