4p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Biztosítások Egyetemek Képzés, továbbképzés, tréning Oktatás Generali

A Generali Biztosító csatlakozott az MBTSZ stratégiai partnereihez

mfor.hu

A hazai biztosítási szektor jövőjét meghatározó képzési program újabb kiemelt támogatóval bővült: stratégiai megállapodást kötött a piac egyik meghatározó szereplője, a Generali Biztosító és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ).

A partnerség célja a felsőfokú biztosítási és pénzügyi szaktanácsadó képzés további megerősítése, az iparág szakember-utánpótlásának biztosítása, valamint a biztosítási kultúra színvonalának emelése Magyarországon – közölték a felek.

Az együttműködés ünnepélyes aláírása. A képen Márta Róbert a Generali Biztosító értékesítési területért felelős igazgatósági tagja, Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója, és Erdős Mihály a Generali Biztosító elnök-vezérigazgatója látható.
Az együttműködés ünnepélyes aláírása. A képen Márta Róbert a Generali Biztosító értékesítési területért felelős igazgatósági tagja, Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója, és Erdős Mihály a Generali Biztosító elnök-vezérigazgatója látható.
Fotó: Generali, MBTSZ

Egyetemi szakképzés

A kétféléves egyetemi képzés 2023 szeptemberében indult el a Széchenyi István Egyetemen, 2025 szeptemberétől már a Dunaújvárosi Egyetemen és a Miskolci Egyetemen is elérhető a szak. A képzés már a kezdetektől olyan úttörő jellegű szakmai összefogáson alapul, amelyet korábban az Alfa Biztosító, az Allianz Hungária, a CIG Biztosítók, a Groupama, az MBH Bank, az Union Biztosító, az UNIQA Biztosító, a SIGNAL IDUNA Biztosító is stratégiai partnerséggel támogatott. A Generali csatlakozásával immár az egyik legnagyobb és legmagasabb ügyfélszámú szereplője is aktívan támogatja a program fejlődését és kiterjesztését.

A képzés első félévének szorgalmi időszaka nemrég zárult le, amelyben több mint 70 hallgató vett részt az iparágból és iparágon kívülről érkezve, jól szemléltetve a biztosítási szaktanácsadói hivatás iránti erős érdeklődést és növekvő bizalmat. A tananyag átadását mintegy 50 fős, tapasztalt iparági szakemberből álló oktatói kar biztosítja, akik a gyakorlati tudásra, az esettanulmány-alapú oktatásra és az ügyfélközpontú szemléletre helyezik a hangsúlyt.

Hosszú távú versenyképesség

A magyar biztosítási piac hosszú távú versenyképessége szempontjából meghatározó, hogy minél több olyan szakember álljon rendelkezésre, akik átfogó, aktuális és etikus működésre épülő kompetenciákkal segítik az ügyfelek döntéseit. Az EIOPA 2025-ös Insurance Risk Dashboard adatai szerint az európai biztosítási szektor makro- és piaci kockázatai továbbra is kiemelt figyelmet igényelnek, miközben a klimatikus és ESG-jellegű kockázatok is egyre nagyobb súllyal jelentkeznek. Ez a környezet ráirányítja a figyelmet a magas szintű, szakmai tanácsadásra és tudatos kockázatkezelésre, ami indokolttá teszi a biztosítási szakemberképzés fejlesztését.

Az MBTSZ stratégiai célja, hogy 2030-ig legalább ezer szakember rendelkezzen a hazai piacon elérhető legmagasabb szintű biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói képesítéssel, amelyre az iparág egyre szélesedő összefogása ad stabil támogatást. A partnerség a képzés szakmai fejlesztésén túl az oktatási és piaci szereplők közötti folyamatos tudástranszfert is erősíti annak érdekében, hogy a hallgatók naprakész és alkalmazható biztosításszakmai ismereteket sajátítsanak el.

„A Generali számára a biztosítási kultúra fejlesztése nem csupán szakmai cél, hanem a társadalmi felelősségvállalás része. Az MBTSZ-szel való partnerségünk célja, hogy hozzájáruljunk a hazai biztosítási szektor szakembereinek fejlesztéséhez. Hiszünk abban, hogy a piac fenntartható fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy szakmai felkészültség és a felelősség kéz a kézben járjon” – mondta Márta Róbert, a Generali Biztosító értékesítési területért felelős igazgatósági tagja.

„A képzést azzal a céllal indítottuk el, hogy visszaadjuk a biztosítási szakma szellemi méltóságát – és olyan szakembereket képezzünk, akik a biztosítási iparágat horizontálisan és vertikálisan ismerik és értik: az alapfogalmaktól a komplex kockázatkezelésig, a termékismerettől az etikus ügyféltámogatásig. A célunk nem pusztán a szakmai utánpótlás biztosítása, hanem egy olyan gondolkodásmód megerősítése, amelyben a biztosítás nem adminisztráció, hanem bizalmi küldetés. A Generali Biztosító csatlakozása újabb bizonyítéka annak, hogy a legnagyobb piaci szereplők is készek stratégiai felelősséget vállalni a tudás, a jövő és az ügyfél érdekében.” – fogalmazott Keszthelyi Erik, az MBTSZ elnöke.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Most akkor kaptunk-e védőpajzsot Trumptól vagy sem? – erre is válaszolt Gulyás Gergely a Kormányinfón

Miután kedden volt kormányülés, szerda reggel 8 órára hirdették meg az eheti Kormányinfót. 

Csalástól tart a választók majdnem fele a jövő évi parlamenti választásokon

Csalástól tart a választók majdnem fele a jövő évi parlamenti választásokon

Viszonylag sokan vannak, akik szerint a választási szervek nem fogják tisztán lebonyolítani a választást.

Egyre forróbb ügy a Szőlő utca – a kormány közleményt adott ki

Felgyorsultak az események a Szőlő utcai javítóintézet ügye körül. 

Belano mentorával, Tóth Andival együtt örült a győzelemnek

Erősre sikerült az X-Faktor búcsúja, de a TV2 sem szomorkodhat

A hétköznapokon ezúttal nem történt változás a kereskedelmi csatornák programjában, a megszokott menetrenddel várták a nézőket.

Politico: fontos névsorba került be Karácsony Gergely

Karácsony Gergely bekerült a Politico listájába, amely a jövő tíz legfeltörekvőbb politikusát gyűjtötte össze. 

Kétszáz milliót sikkasztott az egykori magyar sportelnök

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott az egyik budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetséget – a vád szerint – százmilliókkal megkárosító volt elnök, egy 86 éves férfi ellen.

Útilaput kötnek Németh S. Szilárd talpára

Már biztosan lecseréli a Fidesz Németh Szilárdot Csepelen.

Jön a rendkívüli Kormányinfó: szokatlan időpontban tehet bejelentést Gulyás Gergely

Jön a rendkívüli Kormányinfó: szokatlan időpontban tehet bejelentést Gulyás Gergely

Nem marad el.

rendőrség

Bejelentést tett a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jelenleg nagy erőkkel, több helyszínen, széles körű eljárási cselekményeket végez a Szőlő utcai javítóintézet ügyében – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden.

Áder János kririkát is megfogalmazott a kegyelmi üggyel kapcsolatban

Áder János burkolt kritikát is megfogalmazott a kegyelmi üggyel kapcsolatban

Szerinte az ő kollégái megóvták attól, hogy olyan helyzetbe kerüljön, mint Novák Katalin.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168