2p
Közélet Akkumulátorgyár Környezetvédelem Munkavédelem, munkabiztonság, munkahelyi egészség Tisza Párt Magyar Péter

Gödi botrány: újabb videót tett közzé Magyar Péter

mfor.hu

A Tisza Párt elnöke állítása szerint egy olyan férfival készített interjút, aki sok évig a gödi akkumulátorgyárban dolgozott.

„Ahogy a tanú elmondásából kiderül, a Samsung SDI üzemében szinte semmilyen munkavédelmi, működési és egészségügyi szabályt nem tartottak be. Mindezt a hatóságok és a kormány tudtával és közreműködésével tehették meg. Nem voltak munkavédelmi felszerelések. Leállították a hatósági ellenőrzéseket. Nem volt megfelelő biztonsági protokoll és már a gyár építése is szabálytalanul zajlott. Eltitkolt robbanások, rosszullétek. Rákkeltő anyagok kerültek a levegőbe, magzatkárosító anyag a vizeinkbe”, írta Magyar Péter Facebook oldalán.

Hozzátette: hiába jelezte rendszeresen az üzem magyar vezetése „a munkásokat és a környéken élők egészségét súlyosan veszélyeztető hiányosságokat” a gyár dél-koreai vezetőinek, „azok, bízva a kormányzati támogatásban semmit sem tettek”.

A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktorék a “szennyező multi érdekét képviselték a magyar emberek egészségének védelme helyett, nem csak a politikai felelősségük áll meg, hanem a büntetőjogi is.” Egyúttal felszólította a magyar miniszterelnököt, hogy haladéktalanul függessze fel a gödi akkumulátorgyár működését és indítson nyilvános vizsgálatot a felelősök felderítésére.

Újabb állítólagos tanú szólalt meg
Újabb állítólagos tanú szólalt meg
Fotó: MTI

Magyar Péter tegnap egy másik videót is közzétett, amelyben állítása szerint egy, korábban szintén a gödi gyárban dolgozó férfi hasonló állapotokról számolt be. Magyar Péter szerint a a Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg tanúként hallgatja ki a férfit.

A Samsung mindeddig nem kommentálta a videókat. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap a Facebookon közzétett reakciójában pedig azt írta:

A magyar kormány az emberi élet és egészség védelmét mindenek felett álló értéknek tekinti, amelyet semmilyen beruházói vagy profitérdek nem írhat felül. Magyarországon a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok vannak érvényben. Ezek minden magyarországi munkaadóra vonatkoznak. A kormány leghatározottabb utasítása és elvárása a hatóságok felé mindig is az volt, hogy ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni”.

Hozzátette, hogy a csütörtökön megjelent, név nélküli szóbeli közlésen alapuló információkat a rendőrség feljelentésként értékeli és az eljárást haladéktalanul megindítja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány azzal riogat, ha Ukrajna nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, akkor nem jöhet azon az – ahogy fogalmaznak – olcsó orosz olaj, s ez esetben a jelenleg átlagban 600 forint alatti üzemanyagárak 1000 forint fölé kerülhetnek. Reális ez vagy csak a politikai kampány része? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A Ferencváros játékosai ünneplik győzelmüket a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott Ferencvárosi TC - PFK Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzés után a Groupama Arénában 2026. február 26-án. A Ferencváros 2-0-ra nyert, és így 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe.

Legyőzhető ellenfelet kapott a Ferencváros a legjobb 16 között az Európa Ligában

A portugál Bragával játszik majd a zöld-fehér csapat a nyolcaddöntőben.      

Orbán Viktor: megtámadtak minket

Orbán Viktor: megtámadtak minket

Zelenszkij pedig hazudik a vezetékről. Megszólalt a miniszterelnök.

Jön a magyar Választási Központ a TikTokra

Jön a magyar Választási Központ a TikTokra

Választási munkacsoport dolgozik márciustól a TikToknál magyar nyelvű moderátorokkal, akik igyekeznek kiszűrni a félrevezető tartalmakat. A deepfake és a politikai hirdetések is tiltottak a videómegosztó alkalmazáson. 

Áder János a magyar akkumulátorfejlesztőket dicsérte

Áder János nagyon megdicsérte a magyar akkumulátorfejlesztőket

A volt köztársasági elnök szerint az akkumulátortechnológia fejlesztésében a világhírnév kapujában állnak a magyar kutatók.

Itt a Kormányinfó, érkeznek a bejelentések: vajon mit tudunk meg a Barátság vezeték ügyében?

Kiderült, tényleg csak öt nagybankot tartana-e meg a kormány – ez volt a Kormányinfó percről percre

A hazai olajellátás ügye kulcstéma volt. Percről percre közvetítésünk. 

Itt az új közvéleménykutatás: Magyar Péter fölényesen vezet

Itt az új közvélemény-kutatás: a Republikonnál Magyar Péter vezet Orbán Viktor előtt

Sokkal többen látnák szívesebben a Tisza Párt elnökét a következő miniszterelnökként, mint a jelenlegi kormányfőt – derül ki a Republikon felméréséből. A Nézőpont Intézetnél pont fordított a helyzet, ott Orbán Viktort tartják alkalmasabbnak Magyar Péternél.

Nagy vita volt a Fővárosi Közgyűlésben

Nagy vita volt a Fővárosi Közgyűlésben

A Fővárosi Közgyűlés szerdán kimondta, hogy nem ért egyet a fővárosi kormányhivatalnak az idei költségvetési rendeletre vonatkozó törvényességi felhívásával.

Bepánikolt a kormány: rendeletet adtak ki

Rendeletet adott ki a kormány az energiahálózat védelméről

Miniszterek hada védi az energiahálózatot, bár ma elindulhat a kőolajszállítás.

Csütörtökön újraindulhat a Barátság kőolajvezeték, Orbán Viktor mégis bejelentést tett

A szerdai kormányülésen kiemelt biztonsági intézkedést rendeltek el. 

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168