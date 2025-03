Gréczy Zsolt maradt az ellenzék egyetlen reménye a hegyvidéken?

A Momentum és a Kutyapárt visszalépése után a DK maradt az egyetlen ellenzéki párt, amelynek jelöltje a választókerület baloldali és liberális szavazóit is képviseli. Baloldal nélkül nincs kormányváltás, a baloldali és liberális szavazóknak pedig a XI. és a XII. kerületben is szükségük van parlamenti képviseletre – áll a DK sajtóközleményében.

A Demokratikus Koalíció már tavaly októberben hivatalosan bejelentette, hogy mind a 106 egyéni választókerületben képviselőjelölteket állít. A körzetek kétharmadában, több mint 70 körzetben a jelölteket pedig már nyilvánosan be is jelentettük. Így február 5-én megnevezték Gréczy Zsoltot, a DK országgyűlési képviselőjét, mint Budapest 3. számú választókerületének (XII. és XI. kerület egyes részei) DK-s képviselőjelöltjét a 2026-os választásokon.

