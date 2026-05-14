Gulyás Gergely is megszólalt az átadás-átvételről

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.

A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszterrel és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás-átvételről.

Gulyás Gergely köszönetet mondott annak a sok ezer köztisztviselőnek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Jelezte: az átadás-átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el.

„Mi úgy gondoljuk, hogy nemcsak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is” – fogalmazott.

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Kijelentette: „Az elmúlt négy hétben mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudomásul véve a választópolgárok döntését, rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak”. Magyar Péter miniszterelnök szerdai felvetésére – miszerint felszólította a volt minisztereket és államtitkárokat, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást – közölte: a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai, nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel.

Gulyás Gergely a közigazgatásban és az államigazgatásban dolgozókat arra kérte, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Magyarországot a jövőben is eredményesen lehessen kormányozni. Az új kormány tagjainak sok sikert és azt kívánta, hogy „viseljék a győzelmet hasonló méltósággal, mint ahogy mi ezt a vereséggel tesszük”.

A korábbi miniszter részletesen beszélt a Fidesz-KDNP kormány elmúlt 16 évének eredményeiről, és azt kérte mindenkitől, hogy a normális közélet érdekében az adatokat és a tényeket tartsa tiszteletben, akkor is, ha másképp vélekedik a polgári kormányzásról.

(MTI)

