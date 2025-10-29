Gulyás Gergely bejelent valamit? Szokatlanul időpontban tartják a Kormányinfót

A megszokotthoz képest kifejezetten korán, csütörtök reggel nyolc órára trombitálta össze a sajtót a szerkesztőségünkbe is megérkező meghívó, azaz a vártnak megfelelően valóban nem maradunk Kormányinfó nélkül a héten – igaz, arról egyelőre nincsen információ, hogy tartottak-e kormányülést.

A felállás a szokásos, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket, a megszokott „Mit, miért tesz a kormány?” címmel rendezendő tájékoztatón.

Lesz miről beszélni

A Kormányinfót feltehetően a közéleti témák fogják uralni, hiszen az október 23-i politikai rendezvények mindkét párterő számára komoly tényezőnek bizonyultak, ráadásul napok óta zajlik az üzengetés arról, hogy melyiken voltak többen. Október 23-i utca embere videónk:

Mindezek mellett gazdasági és külpolitikai területeken is akadhatnak érdekességek, hiszen Orbán Viktor várhatóan a jövő héten személyesen találkozik Donald Trumppal az Egyesült Államokban, többek közt az orosz olajellenes szankciókról tárgyalni, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a kkv-kat érintő változtatásokat jelentett be szerdán:

A csütörtök reggeli tájékoztatón kollégánk személyesen is kérdezi majd a minisztert, emellett szokás szerint percről percre tudósítással is jelentkezünk.