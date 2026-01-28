1p
Közélet Gulyás Gergely Kormányinfó Közművek, rezsi

Gulyás Gergely bejelentésre készül: kiderülnek a részletek a kormány új csodafegyveréről?

mfor.hu

Csütörtök délelőtt megrendezik a Kormányinfót.

Ezúttal nem volt kérdés, hogy megrendezik a Kormányinfót a szerdai kormányülés után, hiszen múlt héten a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt ígérte, ekkor adnak majd tájékoztatást arról, hogy milyen formában kívánja megvalósítani a kormány a rezsistopot, amely a szokatlan januári fagy miatt megugró lakossági költségekre jelentené a kormányzati választ. A kérdésre munkacsoport is alakult a kormányban, az ő munkájuk eredményét prezentálják majd.

Szerda délután a várakozásoknak megfelelően így szerkesztőségünk postaládájába is megérkezett a tájékoztatóra a meghívó, amelyen a szokásos csütörtök délelőtt 10 órás időpontban várja majd az érdeklődőket Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A rezsistopot érintő kérdések mellett biztosan téma lesz a magyar és ukrán kormányt közt az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váló üzengetés is, amelynek keretében már mindkét külügyi tárca behívta a másik ország nagykövetét.

Olvasóinkat szokás szerint percről percre közvetítésünkkel várjuk a tájékoztató alatt, kövesse majd velünk a bejelentéseket ezúttal is!

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Pénzbüntetést kaphat Karácsony Gergely a Pride szervezéséért

Pénzbüntetést kaphat Karácsony Gergely a Pride szervezéséért

Vádat emeltek Karácsony Gergely főpolgármester ellen a Pride szervezése miatt, de szerinte az egy önkormányzati rendezvény volt, amit nem kell bejelenteni a rendőrségnek. Tárgyalás nem lesz, pénzbüntetést kért az ügyészség.

A Kincsvadászok megint mindent letarolt

Nem történt meglepetés a 4. hét nézettségi számaiban.

Nem igaz, hogy nem indul az MSZP a választásokon

Nem igaz, hogy nem indul az MSZP a választásokon

Az MSZP nem hozott döntést arról, hogy nem indul az áprilisi országgyűlési választáson – kommentálta kedden az ellenzéki párt az ezzel kapcsolatos sajtóhíreket.

Hiába a bocsánatkérés, aggódhat a Fidesz

Hiába a bocsánatkérés, aggódhat a Fidesz

A Political Capital elemzése szerint Lázár János botrányos kijelentése a Fidesz egyik legfontosabb célcsoportját sértette meg.

Kozármislény

Fantasztikus sportélet – szebb stadion lesz a jutalma

A kormány 480 millió forinttal járul hozzá az ország egyik legfiatalabb településének számító Kozármisleny stadionjának fejlesztéséhez – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

Závecz: egyaránt nőtt a Tisza és a Fidesz is

Mindkét pártnál erősödés figyelhető meg – de a Tisza Párt vezet továbbra is. 

Meglepő igazolást jelentett be a DK

A Jobbik egykori elnöke, Jakab Péter a DK jelöltjeként indul Miskolcon.

Orbán Viktor meggyőződése, hogy Ukrajna be akar avatkozni a választásokba

Összehangolt intézkedéssorozattal akar beavatkozni a magyar választásokba az ukrán kormány Orbán Viktor szerint.

Felmérés: volt, aki eladta a nyugdíjas élelmiszer-utalványát

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasok többsége kedvezően fogadta, ugyanakkor a támogatás tényleges használata vegyes képet mutat – derül ki a Shopfully kutatásából. 

Hann Endre: „Minden független kutatócég számai egy irányba mutatnak”

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója szerint a Tiszának jelentős győzelmi esélyei vannak a 2026. április 12-i választásokon. 

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168