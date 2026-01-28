Gulyás Gergely bejelentésre készül: kiderülnek a részletek a kormány új csodafegyveréről?

Ezúttal nem volt kérdés, hogy megrendezik a Kormányinfót a szerdai kormányülés után, hiszen múlt héten a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt ígérte, ekkor adnak majd tájékoztatást arról, hogy milyen formában kívánja megvalósítani a kormány a rezsistopot, amely a szokatlan januári fagy miatt megugró lakossági költségekre jelentené a kormányzati választ. A kérdésre munkacsoport is alakult a kormányban, az ő munkájuk eredményét prezentálják majd.

Szerda délután a várakozásoknak megfelelően így szerkesztőségünk postaládájába is megérkezett a tájékoztatóra a meghívó, amelyen a szokásos csütörtök délelőtt 10 órás időpontban várja majd az érdeklődőket Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A rezsistopot érintő kérdések mellett biztosan téma lesz a magyar és ukrán kormányt közt az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váló üzengetés is, amelynek keretében már mindkét külügyi tárca behívta a másik ország nagykövetét.

Olvasóinkat szokás szerint percről percre közvetítésünkkel várjuk a tájékoztató alatt, kövesse majd velünk a bejelentéseket ezúttal is!