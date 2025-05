Gulyás Gergely díjat kapott – szerinte jól járunk majd az új amerikai vezetéssel

Hozzátette: a díjazott olyan nemzeti, keresztény, konzervatív, protestáns értékrenddel bír, aminek hosszú távon is helye van a magyar politikai palettán.

Szólt arról is: van egyfajta kontinuitás az amerikai külpolitikában, mégpedig az, hogy „az Egyesült Álamok nem kívánja Európát megvédelmezni”, legalábbis elvárja a kontinenstől, hogy rendelkezzen a maga megvédéséhez szükséges, korábban évtizedeken keresztül elhanyagolt képességekkel.

Ha béke lesz, akkor jól járunk, és ha az új amerikai adminisztrációval Magyarország mellett Európa is képes megtalálni a közös hangot, akkor azzal is jól járhatunk – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Atlanti Tanács (MAT) csütörtökön Budapesten tartott tisztújító közgyűlésén.

Antall József-díjat kapott a miniszter, beszédet is tartott a Magyar Atlanti Tanács közgyűlésén.

