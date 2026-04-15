Gulyás Gergely először szólalt meg a választások óta – itt van, mit mondott

A szerdai kormányülés után a Miniszterelnökséget vezető miniszter odasétált a barikádnál várakozó újságírókhoz, és válaszólt néhány kérdése.

A Népszava videója szerint elmondta, a saját állításainak a lényegi tartalmát fenntartja, ő soha nem állította, hogy ha a Tisza Párt győz, akkor magyar katonákat visznek az orosz-ukrán frontra. A kérdésre, hogyan állíthatja, hogy nem volt köze az Ukrajnával riogató kijelentésekhez, hiszen Miniszterelnökséget vezető miniszterként ő volt az Orbán-kormány egyik arca, Gulyás Gergely inkább elfordult a kérdést feltevő újságírótól.

A miniszter elmondása szerint volt olyan amiben tévedtek, ide sorolta például a közvélemény-kutatások értékelését, utalva arra, hogy a Fidesz rosszul mérhette fel a választási esélyeit.

A kormányalakítás kapcsán elmondta: „a választásnak megvan a győztese, és a kormányalakítás joga a nyertes párt vezetőjét illeti”.