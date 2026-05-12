Gulyás Gergely keményen reagált: Magyar Péter állít valótlanságot

„A miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant” – közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, miután Magyar Péter nyilvánosságra hozta, hogy legalább hét távozó miniszter hozott vezetői döntést miniszterelnökké választása óta a kormányfő megkérdezése nélkül.
Magyar Péter szerint Gulyás Gergely távozó Miniszterelnökséget vezető miniszter „hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek.
„A választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. A választások után semmilyen új pályázatot nem írtunk ki, semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány. A táblázat, amit Magyar Péter a Facebook-oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas. Az új miniszterelnök törvény szerinti fizetésének megállapítása is jogi és pénzügyi kötelezettségvállalás. Nem korrekt ezért akár a hivatalból távozó kormányt, akár engem hazugsággal vádolni” – közölte Gulyás Gergely a Facebook oldalán.