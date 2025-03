Mit mond a kormány az MNB-nél eltűnt milliárdokról? Kövesse nálunk élőben!

Aki meg szeretné érteni, mi is történt és hogyan, annak ajánljuk Zeisler Judittal, a Transparency International Magyarország szakpolitikai vezetőjével készül friss podcastunkat a témáról:

Orbán Viktor meleg szavakkal búcsúzott Matolcsy Györgytől néhány hete, de mi most a kormány álláspontja?

Az újságírók egyelőre csak találgatják, ki lesz az, Nagy Márton, Navracsics Tibor, de még Orbán Viktor neve is - bár utóbbi lehetőséget a teremszolgák gyorsan cáfolták.

Helyszínen tartózkodó kollégánk jelenti, hogy három pulpitust is kiraktak, tehát Vitályos Eszter és Gulyás Gergely mellett egy harmadik megszólaló is érkezik a kormány oldaláról.

A Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi hivatal pedig szerdán adott ki közleményt "Több mint 23 milliárd forintból végez politikai nyomásgyakorlást a külföldről finanszírozott hálózat" címmel - a kormány e hálózat képviselői között is emlegetni szokta az ellenzékinek minősített médiát.

A mai Kormányinfónak további pikantériát kölcsönöz, hogy először áll a független sajtó képviselői elé a kormány egyik tagja azóta, hogy Orbán Viktor március 15-i beszédében többek között az újságírókat is megemlítette a "poloskák" sorában.

Kollégánk szerint még a kormányközeli sajtó képviselői is csak találgatják, ki lesz a titokzatos, harmadik megszólaló. Izgulunk!

A falusi kisboltoknak és kiskocsmáknak is 3 millió forintos mentőövet dob a kormány.

A miniszterelnök már a tegnapi kormányülés után megosztotta a ma várható bejelentések egy részét. Szerinte 2025 a falvakban is az áttörés éve lesz, érkeznek az ATM-ek és milliós támogatásokat tervez osztogatni a falusi kisboltoknak és kiskocsmáknak is.

Íme a március 27-i Kormányinfó percről percre közvetítése, hogy ne maradjon le semmi fontosról. Először áll ki Gulyás Gergely a március 15-i beszédek után, de első alkalommal lehet az MNB alapítványainak ügyeiről is kérdezni a minisztert.

