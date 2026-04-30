Gulyás Gergely kiosztotta a parlamenti posztokat

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a május 9-én megalakuló Országgyűlés állandó bizottságainak munkájában a Fidesz-frakció képviselői milyen felosztásban vesznek részt. Eszerint Bencsik János vezeti majd a pénzügyi és költségvetési bizottságot, Szentkirályi Alexandra a művelődési bizottság elnöke, Zsigó Róbert a szociális bizottság elnöke, V. Németh Zsolt pedig az élőkörnyezetért felelős bizottság elnöke lesz.
Két fideszes alelnöke lesz a törvényalkotási bizottságnak, Tilki Attila és Héjj Dávid , az igazságügyi bizottság alelnöke pedig Tuzson Bence leköszönő igazságügyi miniszter lesz – áll Gulyás Gergely bejegyzésében. A külügyi bizottság alelnöke az eddigi elnök, Németh Zsolt lesz, az oktatási bizottság alelnökeként pedig Hankó Balázs leköszönő kulturális miniszter dolgozik majd. A nemzetbiztonsági bizottságnak két fideszes tagja lesz: Kocsis Máté volt frakcióvezető, leendő frakcióvezető-helyettes és Hegedűs Barbara.
A 44 tagú Fidesz-frakciót vezető Gulyás Gergely, leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter a törvényalkotási bizottság tagja lesz, míg jelenlegi helyettese, a tárca leköszönő parlamenti államtitkára, Panyi Miklós a pénzügyi és költéségvetési bizottság egyik alelnöként dolgozik majd. A gazdasági és energetikai bizottság alelnöke lesz Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, és Witzmann Mihály is, és tag lesz a testületben Szijjártó Péter leköszönő külügyi- és külgazdasági miniszter.
A közlekedési és beruházási bizottság alelnökeként dolgozik majd Nagy Bálint, leköszönő közlekedésért felelős államtitkár, a honvédelmi és rendvédelmi bizottság egyik alelnöke pedig Takács Árpád lesz. Az agrár- és élelmiszergazdasági bizottság alelnöke lesz Papp Zsolt agrárkamarai elnök, az európai ügyek bizottsága alelnöke pedig Bóka János, jelenlegi európai uniós ügyekért felelős miniszter lesz. Takács Péter leköszönő egészségügyi államtitkár az egészségügyi bizottság alelnöke, Gyopáros Alpár, a Magyar falu program leköszönő kormánybiztosa pedig a vidék-és településfejlesztési bizottság alelnöke lesz.
Az újonnan létrejövő társadalmi részvétel bizottságában alelnök lesz Hidvéghi Balázs, aki Budai Gyulával együtt a képviselők mentelmi ügyeit tárgyaló mentelmi bizottságnak is tagja lesz. Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter nem szerepel egyik bizottság tagjaként vagy tisztségviselőjeként sem. Hozzá hasonlóan Vitályos Eszter sem szerepel a felsorolásban, őt a Fidesz-frakció a parlament alelnökének jelölte.
(MTI)