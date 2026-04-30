Gulyás Gergely kiosztotta a parlamenti posztokat

Az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságát, a szociális bizottságot, a művelődési bizottságot és az élőkörnyezetért felelős bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a május 9-én megalakuló Országgyűlés állandó bizottságainak munkájában a Fidesz-frakció képviselői milyen felosztásban vesznek részt. Eszerint Bencsik János vezeti majd a pénzügyi és költségvetési bizottságot, Szentkirályi Alexandra a művelődési bizottság elnöke, Zsigó Róbert a szociális bizottság elnöke, V. Németh Zsolt pedig az élőkörnyezetért felelős bizottság elnöke lesz.

Két fideszes alelnöke lesz a törvényalkotási bizottságnak, Tilki Attila és Héjj Dávid , az igazságügyi bizottság alelnöke pedig Tuzson Bence leköszönő igazságügyi miniszter lesz – áll Gulyás Gergely bejegyzésében. A külügyi bizottság alelnöke az eddigi elnök, Németh Zsolt lesz, az oktatási bizottság alelnökeként pedig Hankó Balázs leköszönő kulturális miniszter dolgozik majd. A nemzetbiztonsági bizottságnak két fideszes tagja lesz: Kocsis Máté volt frakcióvezető, leendő frakcióvezető-helyettes és Hegedűs Barbara.

A 44 tagú Fidesz-frakciót vezető Gulyás Gergely, leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter a törvényalkotási bizottság tagja lesz, míg jelenlegi helyettese, a tárca leköszönő parlamenti államtitkára, Panyi Miklós a pénzügyi és költéségvetési bizottság egyik alelnöként dolgozik majd. A gazdasági és energetikai bizottság alelnöke lesz Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, és Witzmann Mihály is, és tag lesz a testületben Szijjártó Péter leköszönő külügyi- és külgazdasági miniszter.

A közlekedési és beruházási bizottság alelnökeként dolgozik majd Nagy Bálint, leköszönő közlekedésért felelős államtitkár, a honvédelmi és rendvédelmi bizottság egyik alelnöke pedig Takács Árpád lesz. Az agrár- és élelmiszergazdasági bizottság alelnöke lesz Papp Zsolt agrárkamarai elnök, az európai ügyek bizottsága alelnöke pedig Bóka János, jelenlegi európai uniós ügyekért felelős miniszter lesz. Takács Péter leköszönő egészségügyi államtitkár az egészségügyi bizottság alelnöke, Gyopáros Alpár, a Magyar falu program leköszönő kormánybiztosa pedig a vidék-és településfejlesztési bizottság alelnöke lesz.

Az újonnan létrejövő társadalmi részvétel bizottságában alelnök lesz Hidvéghi Balázs, aki Budai Gyulával együtt a képviselők mentelmi ügyeit tárgyaló mentelmi bizottságnak is tagja lesz. Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter nem szerepel egyik bizottság tagjaként vagy tisztségviselőjeként sem. Hozzá hasonlóan Vitályos Eszter sem szerepel a felsorolásban, őt a Fidesz-frakció a parlament alelnökének jelölte.

Szakít a DK-val az óbudai polgármester

Kilépett a Demokratikus Koalícióból és függetlenként folytatja munkáját Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

Opus-elnök: A kormányváltásnak nincs hatása a cégre

Opus-elnök: A kormányváltásnak nincs hatása a cégre

Vida József, az Opus Global Nyrt. elnöke a választások utáni első nagy interjújában a tőzsdei árfolyamesésről, Mészáros Lőrinccel való barátságáról, Magyar Péterhez fűződő viszonyáról és a „luxizáshoz" való hozzáállásáról beszélt a Telexnek. Szerinte a piaci zuhanás mögött érzelmek, nem pedig gazdasági realitások állnak.

Az Országos Kereskedelmi Szövetséggel tárgyal Kapitány István

Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az Országos Kereskedelmi Szövetség és a hamarosan felálló új kormány illetékes miniszterei között a kiskereskedelmet érintő egyes kiemelt problémákról annak érdekében, hogy a fogyasztás érdemben növekedhessen, és a hazai beszállítók helyzete is javuljon.

Döntött a választási bizottság: itt van a hivatalos végeredmény a listás szavazatokról

Döntött a választási bizottság: itt van a hivatalos végeredmény a listás szavazatokról

  Megállapította az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás országos listás eredményét szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).  

Megjöttek az új Gripenek Kecskemétre

Megjöttek az új Gripenek Kecskemétre

Megérkezett a Magyar Légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta vadászgépeinek száma 16-ra nőtt.  

Ez is megtörtént: jóváhagyták az EU költségvetését

Ez is megtörtént: jóváhagyták az EU költségvetését

Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az Európai Unió 2024-es költségvetésének végrehajtását, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy több tagállamban a jogállamiság romlása veszélyezteti az uniós források megfelelő felhasználását.

Nem támogatja az akkumulátoripai beruházásokat Szolnok közgyűlése

Nem támogatja az akkumulátoripai beruházásokat Szolnok közgyűlése

Nem támogatja „elvi éllel" akkumulátoripai beruházások megvalósítását Szolnok közigazgatási területén a város közgyűlése, az erről szóló előterjesztést egyhangúlag szavazták meg az önkormányzati képviselők a testület szerdai ülésén.  

Nem várnak: rögtön becsukják a „sóhivatlanak" nevezett állami szervet

Nem várnak: rögtön becsukják a „sóhivatlanak” nevezett állami szervet

Magyar Péter tett bejelentést a hírhedt hiovatalról

Friss: most fújja el a választás utószele a DK-t

Friss: most fújja el a választás utószele a DK-t

A Gyurcsány Ferenc által alapított, majd a korábbi feleség, Dobrev Klára által vezetett párt súlyos kudarcon van túl.

Orbán Anitával indult Brüsszelbe Magyar Péter – megszerzik a forrásokat

Orbán Anitával indult Brüsszelbe Magyar Péter – megszerzik a forrásokat

Legalábbis mindketten ezt ígérték a közösségi oldalon.

