Gulyás Gergely kiosztotta a parlamenti posztokat

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a május 9-én megalakuló Országgyűlés állandó bizottságainak munkájában a Fidesz-frakció képviselői milyen felosztásban vesznek részt. Eszerint Bencsik János vezeti majd a pénzügyi és költségvetési bizottságot, Szentkirályi Alexandra a művelődési bizottság elnöke, Zsigó Róbert a szociális bizottság elnöke, V. Németh Zsolt pedig az élőkörnyezetért felelős bizottság elnöke lesz.

Két fideszes alelnöke lesz a törvényalkotási bizottságnak, Tilki Attila és Héjj Dávid , az igazságügyi bizottság alelnöke pedig Tuzson Bence leköszönő igazságügyi miniszter lesz – áll Gulyás Gergely bejegyzésében. A külügyi bizottság alelnöke az eddigi elnök, Németh Zsolt lesz, az oktatási bizottság alelnökeként pedig Hankó Balázs leköszönő kulturális miniszter dolgozik majd. A nemzetbiztonsági bizottságnak két fideszes tagja lesz: Kocsis Máté volt frakcióvezető, leendő frakcióvezető-helyettes és Hegedűs Barbara.