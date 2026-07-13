Gulyás Gergely komoly bejelentést tett, ezért mond le

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta azon véleményét, miszerint példátlan határátlépés a tervezett alkotmánymódosítás, azoknak elemei külön-külön is azok, együtt pedig végképp az. A Telex cikke szerint kijelentette:

„Ez azt jelenti, hogy mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol az ellenzéki pártfrakciók mindegyikének legalább fele, a képviselők legalább fele ki van zárva a demokratikus politikai versenyből.”

A lap emlékeztetett, a 12 éves mandátumkorlátozás miatt a Mi Hazánk-frakció fele, a Fidesz-frakció közel kétharmada és a KDNP-frakció háromnegyede nem indulhat a választásokon. Erről itt írtunk részletesebben is:

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Gulyás Gergely feladja a frakcióvezetőséget

A politikus szerint az a helyzet, ami előállt, a legélesebb tiltakozást igényli, és ennek része a személyes következtetések levonása is. Ezért bejelentette lemondását a frakcióvezetőségről:

„A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon. Ezért döntöttem úgy, hogy a frakcióvezetői tisztségről lemondok, és azt fogom kérni, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.”

Nem vesz részt a Fidesz az ülésen

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy ezen kívül is példátlan az államelnök leváltása, az az erőszakos hozzáállás, amit az elmúlt időszakban megtapasztalhattunk. (…) Így tehát tiltakozunk, tiltakozunk azzal, hogy nem veszünk részt a mai parlamenti ülésen”, és a frakció meg fogja koszorúzni Antall József sírját – derült ki a cikkből.