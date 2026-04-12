Gulyás Gergely nagyon bízik a fideszes mozgósításban

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nacsa Lőrinc KDNP-s országgyűlési képviselő tartott sajtótájékoztatót a Fidesz eredményváróján. Gulyás megköszönte a választóknak, hogy elmentek szavazni, szerinte a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar demokrácia rendkívül erős. Szerinte a magas részvétel a kormánypárti mozgósítás eredménye is. Elmondta: számtalan bejelentést tettek jogsértések miatt, de alapvetően rendben zajlott a folyamat. “Abban bízunk, hogy a választópolgárok biztosítani fogják a többséget” – mondta Gulyás.

