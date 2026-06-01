Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

A korábbi tárcavezető méltatlanságról is beszélt. Havasi Bertalan is megszólalt. 

Méltatlannak nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.

Gulyás Gergely, a Facebook-oldalára feltöltött videóban arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette: módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta:

„alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy megbízatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.”

Szerinte az államfő távozását alkotmánymódosítással, visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni – tette hozzá. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor felhatalmazását rosszra használja, nem ígéreteit valósítja meg, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele:

  • ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt,
  • aláássa a magyar állam méltóságát,
  • lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségek vezetőit, és olyan
  • hosszú távú kárt okoz, ami messze túlnyúlik a saját kormányzati ciklusán.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Sulyok Tamás államfőt a Sándor-Palotában. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón a kormányfő közölte: ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt.

Havasi Bertalan is szólásra emelkedett

Havasi Bertalan a Fidesz nevében felszólította a miniszterelnököt, hogy „azonnal hagyja abba a közjogi ámokfutást”, „tartózkodjon a személyre szabott alkotmánymódosításoktól”, és fejezze be a köztársasági elnököt „alaptalanul vádoló hazudozást”. Közölte azt is: a Fidesz nagyrabecsülését fejezi ki a köztársasági elnöknek, és visszautasít minden támadást, amely Sulyok Tamás elnök személyét és a köztársasági elnök hivatalát célozza – írta az MTI.

Gulyás Gergely reakciója itt nézhető meg:

 

Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Utolsó heteiket töltik Magyar Péter szerint a Fidesz-kormányok alatt kinevezett közjogi méltóságok.

Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Milliárdos összegekről van szó. Ezt érték el tavaly a legfrissebb közlés szerint.

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Az RTL híradójához jutott el egy nem akármilyen belső levél az MTVA-tól.

Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Nem akadályozza a kormányt a köztársasági elnök – közölte egy nemrég megjelent videós nyilatkozatban.

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Az igazságügyi miniszter is elkíséri a miniszterelnököt. 

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését

A hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak

Ráharaptak Magyar Péterék tervére olvasóink – A hét ábrája

Jelentős a miniszterelnökiciklus-limit támogatottsága.

Rosszul sáfárkodott a DK a hozzá befolyt összegekkel

Hiába tett szert a legnagyobb bevételre a Fidesz és a Tisza melletti pártok közül, a Demokratikus Koalíció lett a választások legnagyobb vesztese.

Magyar Péter újabb részleteket árult el a nagy brüsszeli megállapodásról

Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege – posztolta ki szombat reggel a Facebook-oldalára a kormányfő.

Nemzetbiztonsági ellenőrzést kap Varga Judit párjának munkahelye

A friss kormányrendelet szerint a Windisch László által elnökölt Állami Számvevőszék munkaköreit veszik górcső alá.

