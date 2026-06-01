Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

Méltatlannak nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.

Gulyás Gergely, a Facebook-oldalára feltöltött videóban arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette: módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta:

„alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy megbízatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.”

Kapcsolódó cikk Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is Milliárdos összegekről van szó.

Szerinte az államfő távozását alkotmánymódosítással, visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni – tette hozzá. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor felhatalmazását rosszra használja, nem ígéreteit valósítja meg, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele:

ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt,

aláássa a magyar állam méltóságát,

lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségek vezetőit, és olyan

hosszú távú kárt okoz, ami messze túlnyúlik a saját kormányzati ciklusán.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Sulyok Tamás államfőt a Sándor-Palotában. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón a kormányfő közölte: ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt.

Havasi Bertalan is szólásra emelkedett

Havasi Bertalan a Fidesz nevében felszólította a miniszterelnököt, hogy „azonnal hagyja abba a közjogi ámokfutást”, „tartózkodjon a személyre szabott alkotmánymódosításoktól”, és fejezze be a köztársasági elnököt „alaptalanul vádoló hazudozást”. Közölte azt is: a Fidesz nagyrabecsülését fejezi ki a köztársasági elnöknek, és visszautasít minden támadást, amely Sulyok Tamás elnök személyét és a köztársasági elnök hivatalát célozza – írta az MTI.

Kapcsolódó cikk Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő Búcsúzni kezdhetnek a közjogi méltóságok.

Gulyás Gergely reakciója itt nézhető meg: