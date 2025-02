Gulyás Gergely olyat mondott, hogy Brüsszelt is leverheti a víz

Az orosz-ukrán háború kapcsán Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarország azt várja, hogy Kárpátalján helyreálljon a 2015 előtti nyelvtörvényes helyzet. Európa számára pedig szerinte az a legfontosabb, hogy a háborút követően olyan biztonsági garanciák lépjenek életbe, amelyek a kontinens számára is védelmet nyújtanak.

Szerinte az unióval kapcsolatos módosítások is szükségesek, mivel az EU „egyre több hatáskört próbál magához vonni”.

Donald Trump is ellátogathat Magyarországra Fotó: MTI / Máthé Zoltán

Gulyás szerint Magyarország a klasszikus értelemben liberális, mivel a szólásszabadságot nem korlátozza, és a közéletben többféle vélemény is megjelenhet, míg Brüsszelben ennek éppen az ellenkezője figyelhető meg.

A miniszter szerint Donald Trump is Magyarországra látogathat.

