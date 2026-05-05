Gulyás Gergely szerint nem igaz, amit Magyar Péter állít

„A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz–KDNP-kormányt. Az állítása nem igaz” – írta Gulyás Gergely Facebook-oldalán kedden. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta: a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán-kormány „teljesen kifosztaná a kasszát” és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben.

A jelenlegi Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel szemben hangsúlyozta: a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Gulyás Gergely hozzátette: aligha lehet vitás, hogy az ország mindennapi működéséhez szükséges feltételeket – a közszférában dolgozók béreit, a kórházi számlákat, az osztálykirándulások költségeit – az átmenet alatt is biztosítani szükséges. A leköszönő tárcavezető a korrekt átadás-átvétel érdekében arra kérte az új kormány vezetőjét és tagjait – akiknek szerinte a hivatalban lévő miniszterek minden információt rendelkezésre bocsátanak – hogy „valótlan híresztelésekkel ne terheljék a kormányváltás alkotmányos szabályoknak megfelelő folyamatát.”

Magyar Péter kedden a Facebookon azt írta: „Orbán Viktor az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát.” A leendő kormányfő ezért arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza-kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék, ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk.

(MTI)