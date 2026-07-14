Gulyás Gergely a stúdióban mondta ki, mi az, amit nem lehet szó nélkül hagyni

Az alaptörvény mostani módosításával olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni:

„ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell” – indokolta a Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakcióvezetője a lemondását az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Az ellenzéki politikus a hétfő délután rögzített műsorban kiemelte, lemondási szándékáról pénteken tájékoztatta Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, aki tudomásul vette a döntését.

Elmondta azt is: Havasi Bertalannal, a Fidesz kommunikációs vezetőjével – aki a Telexnek nyilatkozva megdöbbenésének és ellenérzésének adott hangot a lemondással kapcsolatban – valóban nem beszélt előzetesen.

Kapcsolódó cikk Havasi Bertalant megdöbbentette Gulyás Gergely lépése Erős ellenérzései voltak.

Utódlásról is szó volt

Gulyás Gergely az új frakcióvezető megválasztásáról közölte,

az egy viszonylag rövid, 1-1,5 hetes folyamat lesz.

A konkrét személyt nem árulta el többszöri kérdésre sem, annyit mondott, hogy az illető jelenleg is a Fidesz-frakció tagja. Nemmel válaszolt arra, hogy Szentkirályi Alexandra lesz-e az új frakcióvezető. Úgy fogalmazott: a frakciónak elmondta, hogy ki az, akit utódként elképzel, így ilyen szempontból „ez egy rendezett átadás”.

Hozzátette: aki frakcióvezető lesz, jobban fogja csinálni, mint ahogy ő csinálta. A lemondásának okairól szólva megerősítette: egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az Országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. (MTI)