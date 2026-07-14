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Gulyás Gergely a stúdióban mondta ki, mi az, amit nem lehet szó nélkül hagyni

mfor.hu

Az egyik televíziónak nyilatkozva fogalmazott így, szinte közvetlenül lemondása után.

Az alaptörvény mostani módosításával olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni:

 ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell – indokolta a Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakcióvezetője a lemondását az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Az ellenzéki politikus a hétfő délután rögzített műsorban kiemelte, lemondási szándékáról pénteken tájékoztatta Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, aki tudomásul vette a döntését.

Elmondta azt is: Havasi Bertalannal, a Fidesz kommunikációs vezetőjével – aki a Telexnek nyilatkozva megdöbbenésének és ellenérzésének adott hangot a lemondással kapcsolatban – valóban nem beszélt előzetesen.

Utódlásról is szó volt

Gulyás Gergely az új frakcióvezető megválasztásáról közölte,

az egy viszonylag rövid, 1-1,5 hetes folyamat lesz.

A konkrét személyt nem árulta el többszöri kérdésre sem, annyit mondott, hogy az illető jelenleg is a Fidesz-frakció tagja. Nemmel válaszolt arra, hogy Szentkirályi Alexandra lesz-e az új frakcióvezető. Úgy fogalmazott: a frakciónak elmondta, hogy ki az, akit utódként elképzel, így ilyen szempontból „ez egy rendezett átadás”.

Hozzátette: aki frakcióvezető lesz, jobban fogja csinálni, mint ahogy ő csinálta. A lemondásának okairól szólva megerősítette: egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az Országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. (MTI)

A Gulyás Gergellyel készült interjút teljes egészében megtekintheti itt:

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