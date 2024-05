Gulyás Gergely tesz egy szívességet az Uniónak, és ugyanazt kéri, mint Brüsszel

Ha a jog tisztelete nem áll helyre Európában, akkor "nagyon nehéz lesz az Európai Uniót hosszú távon egyben tartani" - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország 20 éve az Európai Unióban című konferencián hétfőn Budapesten.

Gulyás Gergely megnyitó beszédében rámutatott: Magyarország továbbra is világos, határozott politikát visz. Mi úgy gondoljuk, hogy a jogszabályokat be kell tartani - fűzte hozzá. Éppen ezért nagy jelentősége van annak, hogy a következő évek vitáiban a magyar álláspont támogatást kapjon, illetve kellő erővel jelenjen meg például a háború és béke kérdésében - fogalmazott.

Az EU jelenlegi helyzetéről azt mondta: a globális gazdaság többi nagy szereplőjéhez, az Egyesült Államokhoz és Kínához képest Európa kevésbé versenyképes, a globális küzdelemben "messze a legrosszabbul állt helyt" az elmúlt években.

Hozzátette: 2005 és 2022 között az Egyesült Államok GDP-je 13 ezer milliárd dollárról 23 ezer milliárdra nőtt, az Európai Unióé 11 900 ezer milliárd dollárról 16 600 milliárdra változott, Kínáé pedig 2300 milliárd dollárról 17 500 milliárd dollárra emelkedett.

"Az a célkitűzés, hogy Európa legyen a versenyképesség és a szabadság legnagyobb és legerősebb térsége a világban, ma sokkal távolabb van, mint amikor a gondolat megfogalmazódott"

- állapította meg.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: Brüsszel nem azon dolgozik, hogy a tagállamokat összefogja, hanem azon, hogy a korábban fennált egységet szétverje, bizonyos államokat pedig indokolatlanul szankcionáljon.

A miniszter úgy vélekedett, Brüsszel a környezetvédelemben követi el a legsúlyosabb hibákat. Olyan szabályokat hoz az EU, amelyek nem, vagy csak minimálisan járulnak hozzá a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, miközben Európa versenyképességét rontják - magyarázta.

Úgy folytatta: Brüsszelnek a 21. század legnagyobb kihívására, a migrációra sem sikerült "értelmezhető választ" találnia. Sem a jogi keretek nem adottak, sem egységes vélemény nincs, amit valamennyi tagállam képviselni tud - fűzte hozzá. Megjegyezte: a tagállamok között nincs egyetértés még abban sem, hogy a külső határokat meg kell védeni.

A miniszter szerint Európa az orosz-ukrán háborúnak is vesztese, "függetlenül attól, hogy mi lesz annak a kimenetele".

Gulyás Gergely felidézte, hogy 2004-2010 között Magyarország teljesített a legrosszabbul a régióban, 2010 után azonban kimagasló eredményeket ért el, most már a közép-európai térségben a legmagasabb a gazdasági növekedés. Közép-Európa tartja magát, és meg tudott őrizni olyan előnyöket, mint a szociális ellátások, a jóléti rendszer, a magas fizetések vagy a gazdag kultúra - mondta.

Jelezte azt is, hogy Magyarország az átlagos uniós életszínvonal 80 százalékánál tart jelenleg, és "jó esély van arra, hogy 2030-ra a 90 százalékot is el tudjuk érni". [Az adatok nem éppen igazolják e kijelentéseket, Magyarország a legtöbb mutatóban csúszik hátra az uniós rangsorokban, mint alábbi cikkeinkből is kiderül - a szerk.]

A miniszter az év második felében esedékes magyar uniós elnökségről közölte:

"mi teszünk szívességet az Európai Uniónak", mert egy olyan ország biztosít korrekt, kiegyensúlyozott közvetítő szerepet, "ahol a normalitás még irányadó, ahol a józan észnek többsége van".

"Bízunk benne, hogy valamivel jobb lesz Európának, mintha más tagállam látná el ezt a feladatot" - fogalmazott. Magyarország segít az EU-nak, hogy "fél évig kicsit jobban menjen" - tette hozzá.

