Gulyás Gergely tulajdonképpen megkövette Hann Endrét

Nem okozott volna nagy meglepetést a szoros választási eredmény – a szoros győzelem vagy a szoros vereség sem –, azonban ez a jelentős Tisza-többség nem szerepelt „az elképzeléseim között” – jelentette ki Gulyás Gergely a Mandinernek.

A távozó kancelláriaminiszter bevallotta, hogy a Fidesz belső mérései kudarcot vallottak. „Azt hiszem, hiba lenne nem elismerni, hogy a Medián pontos volt” – jelentette ki, majd magyarázatként hozzátette: nagyon sok olyan szavazó megjelent most az urnáknál, aki korábban nem, és őket nem tudták pontosan bemérni a jobboldalon.

Gulyás szerint a Fidesz–KDNP egyik legfontosabb feladata, hogy visszaszokjon az ellenzéki létbe, ami nagyban különbözik a 2002-es állapottól, hiszen most nem négy, hanem tizenhat évnyi kormányzás után maradtak alul. Kilátásba helyezte, hogy most mozgalmi jellegű politizálásra kell áttérni. A nagy vereségük okát abban látja, hogy a választók jelentős része egyszerűen belefáradt a folytonosságba és 16 év után arra jutottak, hogy „mindegy is, hogy ki jön és milyen formában, de változás kell”.

Azt Gulyás megerősítette, hogy a közeli napokban a frakciót, a mandátumhoz jutók képviselők listáját jelentősen átalakítják. Arra a felvetésre pedig, hogy Orbán Viktor marad-e a pártelnök, kijelentette:

„hogy ezt a tábort egyben tartsuk, ahhoz Orbán Viktorra feltétlenül szükség van.”

Meg szeretnék mutatni, „hogy lehet egy országnak normális ellenzéke is.”

A Magyar Péter mögött felsorakozó tisztségviselők személyéből és az eddigiekből Gulyás arra következtet, hogy az új tiszás többség „nem egy NER-light, hanem egy NER-hard inkább”.