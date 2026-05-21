Gulyás Gergelynél és Orbán Balázsnál is kicsapta a biztosítékot a Tisza alkotmánymódosítási terve

Fél Magyar Péter Orbán Viktortól? Szerintük igen.

Magyarország eddigi szigorú migrációs politikája felszámolásának tartja a Fidesz frakcióvezetője az alaptörvény Tisza Párt által kezdeményezett, a parlamentnek szerdán benyújtott módosítását.

Gulyás Gergely Facebook-oldalán közzétett posztjában aggasztónak nevezte, hogy törölnék az alkotmányból a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést.

Ezzel ugyanis az új kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt szünteti meg, amelyet kétségtelenül megígért, hanem azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg – fejtette ki.

Az ellenzéki politikus szerint ez ellentétes az ország érdekeivel és ellentétes a Tisza Párt kampányban hangoztatott ígéreteivel is, ami úgy szólt: a Fidesz-KDNP-kormányok által érvényesített szigorú migrációs politikában nem lesz változás.

Aki elutasítja a migrációt, az ebben a formában nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást – közölte Gulyás Gergely.

A frakcióvezető szóvá tette azt is, bár a Tisza Párt a kampányban döntően gazdasági és jóléti ígéreteket tett, ezek teljesítéséből eddig semmit sem kezdett meg. Az alaptörvény, valamint az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslatok több kérdést vetnek fel, mint amennyit rendeznek – írta.

A Tisza Párt két képviselője, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István alaptörvényt módosító javaslata nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Félnek Orbán Viktortól?

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerint Magyar Péter nem bízik saját kormányzati teljesítményében, fél Orbán Viktor visszatérésétől.

Rétvári Bence az MTI-hez szerda este eljuttatott állásfoglalásában így értékelte azt az alaptörvénymódosítást, amelyet a Tisza Párt nyújtott be szerdán az Országgyűlésnek.

A KDNP frakcióvezetője szerint a visszamenőleges hatályú módosítással megpróbálnák kizárni, hogy Orbán Viktor még egyszer miniszterelnök lehessen. Ha a Tisza Párt és Magyar Péter bízna abban, hogy a saját kormányzati teljesítményével a következő választást meg tudja nyerni, akkor nem nyújtana be ilyen módosítást és nem próbálná meg adminisztratív eszközökkel megakadályozni, hogy Orbán Viktor még egyszer miniszterelnök lehessen – fejtette ki.

Rétvári Bence kiemelte: jól látható, hogy 16 év alatt mennyi mindent ért el a korábbi kormányfő, mennyi „nemzeti vívmányunk” van, a Tisza Párt szerinte nem bízik hasonló teljesítményben.

Értékelése szerint Magyar Péter fél a saját igazságügyminiszterétől is, ezért két képviselővel, a tárca vezetőjét megkerülve nyújtották be ezt a javaslatot. Azért tettek így, mert nyilván az igazságügyminiszter kifogásolta, jelezte volna, hogy ilyen alaptörvény-módosítást nem lehet benyújtani, ami 1990-ig visszamenőleg próbál viszonyokat rendezni – tette hozzá.

Elfogadhatatlan államosítás

Megszólalt Orbán Balázs is, Orbán Viktor politikai igazgatója is. Szerinte a miniszterelnökként eltölthető évek korlátozása „a parlamentarizmus és a demokrácia adminisztratív eszközökkel történő korlátozása”, és azt mutatja, hogy a Tisza politikusai 

„úgy félnek Orbán Viktortól, mint ördög a tömjénfüsttől”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését célzó módosításról pedig úgy véli, hogy ez csökkenti a magyar állam önvédelmi szintjét a migrációval szemben, és egy „ új progresszív, liberális, brüsszeli birodalomépítési projekt előtt simítaná le az utat”.

A kekvákkal kapcsolatban pedig úgy véli, hogy ez forrásokat vonna el az egyetemi rendszerből.

"A módosítás ráadásul egy jogállamban megdöbbentő módon olyan alapítványok államosítására is kísérletet tesz, amelyeket nem az állam alapított, hanem több évtizede magánalapítványi formában jöttek létre.
 
Ezeknek saját vagyonuk van: olyan vagyon, amely soha nem volt az államé, és nem is az államtól kapták. Ezek államosítása még egy puha diktatúrában is az elfogadhatatlan kategóriába tartozik"

 - írja.

 

 

 

 

