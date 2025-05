Gulyás Márton: „Nem fogjuk hagyni, hogy mondvacsinált okokkal letöröljenek minket a térképről”

Halász János fideszes képviselő szerda reggel benyújtotta a közélet átláthatóságáról szóló törvénycsomag tervezetét, amely szerint a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi hivatal (SZVH) a kormány számára jegyzéket készíthet azokról a szervezetekről, amelyek szerintük külföldi érdekeket szolgálva veszélyeztetik Magyarország szuverenitását.

A „Lex Lánczi” névre keresztelt törvényjavasjat szerint az SZVH által listázott szervezetek egyebek mellett nem fogadhatnak el a személyi jövedelemadó egy százalékából származó felajánlásokat, külföldi támogatásokat csak a NAV engedélyével kaphatnak, a vezetőik kiemelt közszereplőnek minősülnek, és az országgyűlési képviselőkhöz hasonlóan vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Lánczi Tamás régóta sürgette, hogy a törvényhozás ruházza fel olyan jogkörökkel a hivatalát, amelyekkel felléphetnek a Fidesz narratívája szerint „külföldről finanszírozott” civil szervezetekkel és független médiumokkal szemben.

Gulyás Márton egyfajta összefogásban bízik

Fotó: Facebook

Gulyás Márton, a Partizán vezetője ezzel kapcsolatban a 24.hu-nak nyilatkozva azt mondta:

ha ezt a törvényt ebben a formában fogadják el, akkor azzal egyértelműen az a szándék, hogy teljesen ellehetetlenítsék a működésünket, tönkretegyék a Partizánt.

Közölte, mindent meg fognak tenni azért, hogy ezt megakadályozzák. „Jöhetnek bármilyen törvénnyel, bármilyen hatósággal, nem fogjuk hagyni, hogy ilyen mondvacsinált okokkal letöröljenek minket a térképről” – fogalmazott a lapnak. Szerinte nincs okunk kételkedni abban, hogy a kormány a Lex Lánczival egy rendkívül súlyos határt lépett most át. Erre utal az, hogy különösebb előzetes kommunikáció nélkül hajnalban, egy egyéni képviselői indítványban adták be a tervezetet.

Gulyás arról is beszélt, hogy a Partizán 2023-ban kezdte el gyűjteni a személyi jövedelemadóból felajánlható egyszázalékos támogatásokat, tavaly pedig már az összes hazai civil szervezet közül messze ők kapták a legtöbb felajánlást: mintegy 37 ezer felajánlótól több mint 400 millió forint támogatás folyt be hozzájuk. Ez a forrás meghatározó a működésük szempontjából, és az idén is hasonlóan nagy számú támogatóra számítanak. A Lex Lánczi pont emiatt sodorja veszélybe a médiaszolgáltató jövőjét.

Gulyás közölte: jelenleg intenzív gondolkodás zajlik egy kifejezetten széleskörű fellépésről a törvénytervezettel szemben, aminek a Partizán az egyik, de nem az egyetlen szereplője lesz. Azon dolgoznak, hogy ehhez a fellépéshez minél többen csatlakozzanak.