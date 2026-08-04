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Közélet Atomenergia Oroszország Paks Villamos energia Magyar Péter

Gúnyos kérdést tett fel Magyar Péternek az orosz állami hírügynökség

mfor.hu

A magyar kormányfő felülvizsgálná a Paks II. beruházás orosz szerződését, erre reagált a RIA Novosztyi.

„Magyar úr, most hogy látja: még mindig túl drága?” – tette fel a kérdést Paks II. kapcsán a magyar miniszterelnöknek az orosz állami hírügynökség, a RIA Novosztyi. Az elemzésük szerint a paksi atomerőmű részleges leállása rávilágított arra, milyen súlyos következményekkel járhat, ha egy ország villamosenergia-termelésének jelentős része kiesik.

Az ATV arról írt: a RIA Novosztyi beszámolt a Magyar Péter által kihirdetett energia-veszélyhelyzetről, miután a paksi atomerőmű több blokkjának teljesítményét csökkenteni kellett, illetve egyes reaktorokat le kellett állítani. A paksi blokkok leállításával mintegy 2000 megawatt teljesítmény eshetett ki a magyar villamosenergia-rendszerből, ami a hazai villamosenergia-termelés körülbelül 40 százalékának felel meg. 

A cikk kitér arra is, hogy Romániában is hasonló problémák jelentkeztek. A cernavodai atomerőműben előbb az egyik blokkot állították le, majd két nappal később a második reaktor működését is fel kellett függeszteni.

Az orosz hírügynökség szerint a lakossági takarékoskodás önmagában nem feltétlenül képes pótolni a kieső paksi termelést, mivel az ország villamosenergia-felhasználásának hozzávetőleg egyharmadát a háztartások adják, miközben a fogyasztás jelentős része az ipari üzemekhez kötődik. 

A RIA Novosztyi a cikk végén politikai kritikát is megfogalmazott. Felidézték, hogy Magyar Péter korábban azt mondta, hogy felülvizsgálná a Paks II. beruházás orosz szerződését, mert szerinte a két új blokk építésének költsége indokolatlanul magas lehet.

 

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