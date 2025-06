Gyakorlatilag családi vállalkozásként működött az LMP

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A csaknem 441 milliós bevétellel szemben a kiadás mintegy 520 millió forintra rúgott. A legnagyobb tétel a 154 milliós működési kiadás és a politikai tevékenységre fordított 297 millió forint volt, de volt 63 millió „egyéb kiadás” is.

A csaknem 441 milliós összbevételből mindössze 1,7 millió forint jött össze a tagdíjakból. Az LMP – Magyarország Zöld Pártja a 79,2 millió forintos költségvetési támogatás mellett az azóta megszűnt frakciójától is kapott 150 millió forintot. A bevételeket gyarapította még csaknem 6 millió forint bankkamat és 3,5 millió „továbbszámlázott szolgáltatás”.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!