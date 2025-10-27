Gyanúsítottként hallgatják ki a pécsi Pride szervezőjét

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerkesztőségünknek megküldött közleménye szerint október 28-án, azaz kedden a pécsi rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatják ki Buzás-Hábel Gézát, a Pécs Pride szervezőjét és a Diverse Youth Network igazgatóját.

Hozzátették, a szervezetek álláspontja szerint Buzás-Hábel Géza nem követett el semmit, csak élt emberi jogaival, ezért szolidaritási tiltakozást rendeznek a Vargha Damján utcai rendőrkapitányság előtt.

A pécsi Pride kérdése egy néhány héttel ezelőtti Kormányinfón is előkerült, Gulyás Gergely akkor így reagált a felvonulásra:

Pécsen két bejelentett rendezvény volt, az egyiket megtiltották, a másikat engedélyezték, Gulyás Gergely feltételezése az, hogy a résztvevők az engedélyezett eseményen vettek részt.