Gyanúsítottként hallgatják ki Karácsony Gergelyt a Pride miatt

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Karácsony Gergely főpolgármester júniusban azt mondta, hogy mivel a rendezvény önkormányzati szervezésű, nem esik a gyülekezési törvény hatálya alá, de ettől függetlenül úgy gondolja, hogy minden jogi és politikai felelősség őt terheli, így ki fog állni azokért, akiket esetleg retorzió érne a Pride-dal kapcsolatban. Akkor azt is mondta, szerinte a Fidesznek nem érdeke, hogy ezt a témát továbbra is napirenden tartsa, ezért úgy gondolja, nem lesz érdemi vizsgálat.

A 444 arról érdeklődött, hogyan áll most ez az ügy, van-e bármilyen fejlemény, milyen szakaszban van az eljárás, és van-e már gyanúsítottja a nyomozásnak. Erre érkezett a fenti válasz, azzal együtt, hogy „az eljárás érdekeire tekintettel” nem adhatnak bővebb tájékoztatást.

Ezt válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a 444-nek csütörtökön. A lap azután kereste meg a rendőrséget, hogy a Pride után kiderült, a résztvevők ellen nem indul eljárás, a szervezőkre vonatkozóan viszont a Készenléti Rendőrségi Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) továbbra is folytat nyomozást, ismeretlen tettes ellen.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!