Gyárfás Tamás nem menekül, döntött a Kúria

Megszületett a döntés és elutasította a a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványát – értesült a Magyar Nemzet. Az úszószövetség korábbi elnökét tavaly tavasszal ítélték hét év börtönbüntetésre jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtásért.

A lap emlékeztetett, Gyárfás a jogerős ítélet megszületése után nyújtotta be az indítványt, ezért került az ügy a Kúriára. Az ügyben a Legfőbb Ügyészség is lépett, és indítványozták, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn. A Kúria keddi döntésével az ügyészségnek adott igazat.

A vagyon miatt nem kell aggódnia

Ahogy arról októberi cikkünkben írtunk, a börtönben ülő producer-üzletembernek a vagyona miatt nem kell aggódnia, ugyanis felesége mellé a lánya is betársult a családi cégbe, Gyárfás Anikó augusztus 12-én lett a BlackTrust 49 Kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője – ezen pozícióját egyébként jelenleg is tartja a céginformációs adatbázis szerint.