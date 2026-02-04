1p
Közélet Gyárfás Tamás

Gyárfás Tamás nem menekül, döntött a Kúria

mfor.hu

Elutasították a felülvizsgálati indítványt.

Megszületett a döntés és elutasította a a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványát – értesült a Magyar Nemzet. Az úszószövetség korábbi elnökét tavaly tavasszal ítélték hét év börtönbüntetésre jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtásért.

A lap emlékeztetett, Gyárfás a jogerős ítélet megszületése után nyújtotta be az indítványt, ezért került az ügy a Kúriára. Az ügyben a Legfőbb Ügyészség is lépett, és indítványozták, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn. A Kúria keddi döntésével az ügyészségnek adott igazat.

A vagyon miatt nem kell aggódnia

Ahogy arról októberi cikkünkben írtunk, a börtönben ülő producer-üzletembernek a vagyona miatt nem kell aggódnia, ugyanis felesége mellé a lánya is betársult a családi cégbe, Gyárfás Anikó augusztus 12-én lett a BlackTrust 49 Kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője – ezen pozícióját egyébként jelenleg is tartja a céginformációs adatbázis szerint.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Amíg ön aludt, Sulyok Tamás magyar állampolgárságokat vett el

Amíg ön aludt, Sulyok Tamás magyar állampolgárságokat vett el

A köztársasági elnök határozatban döntött.

Jön az energiaszektor különadója: nézze meg a rezsistop végleges részleteit!

Jön az energiaszektor egyszeri különadója: nézze meg a rezsistop végleges részleteit!

A kedd este megjelent Magyar Közlönyben kihirdették a januári rezsistop részleteiről döntő rendeletet, amelyet a miniszterelnök jegyez.

Bejött a TV2-nek Stohl András szerelmi élete

Felemásan alakultak az 5. hét nézettségi számai.

A győri polgármester kezdeményezi a város közgyűlésének feloszlatását

A győri polgármester kezdeményezi a város közgyűlésének feloszlatását

A független Pintér Bence szerint erre a városi cég korrupciójának megállítása miatt lenne szükség.

A DK sokaknak elvenné a szavazati jogát – rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeznek

A DK sokaknak elvenné a szavazati jogát – rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeznek

A Demokratikus Koalíció rendkívüli ülést kezdeményez az Országgyűlésben a határon túliak szavazati jogának ügyében – jelentette be Rónai Sándor, a DK országgyűlési képviselője.

Halmozza a díjakat Karácsony Gergely: Rómában is kitüntették a Pride miatt

Rómában és Stockholmban is kitüntették a főpolgármestert a bátorságáért.

Választás 2026: fontos utasítás jelent meg a közlönyben

Választás 2026: fontos utasítás jelent meg a közlönyben

Megjelent a szavazási levélcsomag személyes átvételére és leadására vonatkozó NVI-utasítás.

Orbán Viktor készül valamire: február 14-én lesz a nagy nap

Orbán Viktor készül valamire: február 14-én lesz a nagy nap

Fontos bejelentések várhatók másfél hét múlva. 

Svédországban tüntették ki Karácsony Gergelyt a Budapest Pride miatt

Svédországban tüntették ki Karácsony Gergelyt a Budapest Pride miatt

A díjakat olyan személyeknek adják, akik fontos szerepet játszottak az LMBTQ közösség életében.

Így áll most a Tisza és a Fidesz: kijött a legfrissebb kutatás

Így áll most a Tisza és a Fidesz: kijött a legfrissebb kutatás

Mindkét párt meg tudott szólítani valamennyi, eddig párt nélküli választót, így érdemben nem változott a Tisza és a Fidesz közötti különbség – írja a 21 Kutatóközpont mérésére hivatkozva a 24.hu

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168