Gyárfás Tamást várják a börtönben, a vagyona viszont kint marad

Megszületett a jogerős ítélet a Fenyő-gyilkosság ügyében: az elsőrendű vádlott Gyárfás Tamást hét évre, a másodrendű vádlott Portik Tamást életfogytiglanra ítélte a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla. Ezzel gyakorlatilag helybenhagyták az elsőfokú ítéletet, annyi módosítás történt, hogy most Gyárfás Tamást nem bűntársként, hanem felbujtóként ítélték el, ami súlyosbítást jelent. Elvileg az átminősítés miatt a korábbi médiavállalkozóra, producerre kiszabott hét év börtönt is növelni kellett volna, de az Ítélőtábla ezt Gyárfás Tamás életkorára való (76 éves) tekintettel mellőzte.

A 90-es években hatalmas nézettségű NapTV volt tulajdonosát az ítélet után nem rabosították, még szabadon távozhatott, de hamarosan megkapja a behívóját valamelyik börtönbe, ahol ügyvédje Zamecsnik Péter szerint minimum öt év egy hónapot kell letöltenie, utána feltételesen szabadulhat. Az ügyvéd lapunk kérdésére elmondta: perújítást fognak kérni, ez viszont nem akadályozza az ítélet végrehajtását. A tárgyaláson Gyárfás Tamás volt csak jelen, Portik Tamás még videón keresztül sem vett részt.

Gyárfás Tamás az ítéletet hallgatja

Fotó: Vég Márton

Ezzel egy nagyon régi ügy végére került talán végleg pont. Még 1998. február 11-én Budapesten az utcán lelőtték Fenyő János vállalkozót, a Vico médiabirodalom alapítóját, többek között a Népszava tulajdonosát. Mivel korábban Gyárfás Tamás és Fenyő János között konfliktus volt, mert mindketten meg akarták szerezni, illetve tartani a politikai okból is nagyon fontos Nap TV-t, ezért Gyárfás neve rögtön felmerült megbízóként. Egészen 2018-ig azonban Gyárfás Tamásnak a haja szála nem görbült, és egészen elképesztő karriert futott be, miközben a bíróság mostani ítélete szerint felbújtóként szerepe volt a milliárdos Fenyő János meggyilkolásában.

Maga Gyárfás Tamás is milliárdos. A száz leggazdagabb magyar 2002-es kiadványában 2,2 milliárd forintos vagyonnal szerepelt a listán. A NapTV pedig egészen 2009-ig létezett, közben a köztévé többször kirúgta, majd visszavette a műsort, amit átmeneti időre az ATV és a TV3 is befogadott. A Fidesz 2010-es hatalomra kerülése után Gyárfás elvesztette a befolyását a médiában, de a sportdiplomáciában még az Orbán-kormányok alatt is elképesztő karriert futott be. Például egészen 2016-ig a Magyar Úszó Szövetség elnöke lehetett, tagja volt a budapesti vizes világbajnokság szervezőbizottságának, 2013-ban a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alelnökévé is megválasztották.

Vagyonelkobzásról vagy pénzbüntetésről most sincs szó, pedig jelentős vagyona van Gyárfás Tamásnak, aki végig ártatlannak mondta magát. Az egykori médiacsászár tavaly március 8-án a felesége, Gyárfás Tamás Gézáné nevére íratta át az St. Plusz Könyv- és Lapkiadó Adatfeldolgozó és Nyomdaipari Kft. nevű cégét. Tavaly június 5-e óta már a BlackTrust 49 Kft. a tulajdonos, ami szintén Gyárfásnéhoz tartozik. Plusz információ, hogy ezt a jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. Erről azt kell tudni, hogy a bizalmi vagyonkezelés a vagyontervezés egyik legjobb eszköze, mert a vagyonban bekövetkező változások jogi szempontból jelentősen magasabb szintű védelemben részesülnek, mint a kötelmi, társasági vagy öröklési jog által biztosított eszközök.

Veszteséges cégről van szó, de azért van vagyona: 460 millió forintos eszközállománnyal és 332 millió forintos saját tőkével rendelkezik. Azt pedig a G7.hu írta meg 2019-ben, hogy egymilliárd és még nagyjából 50 millió forintot fizetett Mészáros Lőrinc cége, a Talentis Group Gyárfás Tamás vállalatának azért az ingatlanegyüttesért, ahol addig az Echo TV működött, és ahonnan később már a Hír TV adását sugározzák. Mindez azokból a céges dokumentumokból derült ki, amelyeket egy vállalati ügylet miatt adott le a cégbíróságon az egykori felcsúti polgármester vállalkozása.