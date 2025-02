Gyászol a Mabisz, elhunyt Lambert Gábor

Lapcsoportunk Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! nevű diákversenyén Lambert Gábor a Mabisz mint támogató képviseletében zsűritagként és szakmai anyagok elkészítésében fontos hozzáadott értéket teremtett. Szerkesztőségünk osztozik a gyászolók fájdalmában.

Elhunyt Lambert Gábor közgazdász, újságíró, aki 2017 óta töltötte be a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) kommunikációs vezetői posztját – tájékoztatta a szervezet hétfőn az MTI-t.

