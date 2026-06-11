Gyökeres kormányzati átalakítás jön: megszűnik a Kabinetiroda, a Belügyminisztériumhoz kerülnek a titkosszolgálatok

A Magyar Közlönyben megjelent egyik határozat a központi költségvetés címrendjének teljes átírását rendeli el. Ez a technikainak tűnő lépés valójában a Miniszterelnöki Kabinetiroda végleges, szervezeti felszámolását jelenti. A határozat értelmében a kabinetiroda eddigi feladatait és forrásait megosztják az új minisztériumok között.
A Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség kapja meg a kormányzati alapműködés és kommunikáció magját. Az új címrend szerint ide tartozik:
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Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása
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Kormányzati szakpolitikák és a kormányzati kommunikáció, konzultációk feladatai
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Kiemelt társadalmi kapcsolatok
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A nonprofit, társadalmi és civil szervezetek támogatási forrásai
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A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) irányítása
A legnagyobb strukturális változás a biztonságpolitikai és kommunikáció-végrehajtási ágazatot érinti. A Belügyminisztérium alá kerülnek a korábban a Kabinetiroda felügyelete alá tartozó legfontosabb szervek:
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A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok: az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH), a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) és a Nemzeti Információs Központ (NIK).
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A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH): ezzel a teljes állami reklám- és kampányköltés felügyelete a Belügyminisztériumhoz kerül.
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Védelmi Igazgatási Hivatal: a válságkezelési és védelmi feladatok összehangolásáért felelős szerv.
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Kiemelt állami és sportesemények: a nagyberuházások és állami rendezvények lebonyolítása szintén belügyi hatáskör lesz.
Az átadás-átvételi folyamat menetrendje rendkívül feszített. A költségvetési maradványok lezárásáért és az azonosítás alatti kiadások rendezéséért a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel, azonnali határidővel.
A teljes címrendi átvezetés végső határideje 2026. június 15., amelynek végrehajtásáért a pénzügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a belügyminiszter, a gazdasági és energetikai miniszter, valamint a külügyminiszter együttesen felelnek. A megszűnő Kabinetiroda és a fogadó minisztériumok közötti végleges költségvetési megállapodások megkötésének határideje 2026. július 31.
Nevet váltanak és átalakulnak a minisztériumok
Változik a minisztériumok hivatalos elnevezése is.
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Az Agrárminisztérium új neve: Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium.
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Az Építési és Közlekedési Minisztérium új neve: Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
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Az Energiaügyi Minisztérium új neve: Gazdasági és Energetikai Minisztérium.
A határozat emellett rendelkezik a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról is, biztosítva az új struktúra zökkenőmentes finanszírozását.
Azonnali beavatkozás az egészségügyben: kórházi hűtésrekonstrukció jön
A nyári hőhullámok közeledtével a kormány stratégiai prioritásként kezeli az egészségügyi intézmények működőképességét, és elrendeli az országos Kórházi hűtésrekonstrukciós programot. A program célja, hogy felszámolja a műtők és betegszobák kritikus nyári klímakatasztrófáját.
Ezzel párhuzamosan módosítja a székesfehérvári Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház lég- és klímatechnikai fejlesztéséről szóló korábbi döntést, és többletforrást biztosít a beruházás azonnali befejezéséhez. A pontos összegek végrehajtásáért és a források likviditásáért a pénzügyminiszter és az egészségügyért felelős belügyminiszter felel.
Felülvizsgálat alatt a zöldprogramok és a Mohácsi Duna-híd
Az egyik kormányhatározat, amelynek megvalósítására nagyon sokan várnak, a lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása nevű uniós helyreállítási programot érinti. A kormány további intézkedéseket rendelt el a lakossági kifizetések felpörgetése és az elszámolások egyszerűsítése érdekében.
Komoly gazdasági és infrastrukturális fordulatot jelez a Mohácsi új Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló határozat. Az új kabinet felülvizsgálja a korábbi gigaberuházás szerződéses hátterét és költségkeretét a hatékonyság és a korrupciós kockázatok kiszűrése érdekében.
Szimbolikus szakítás a múlttal: leveszik a Nemzeti Hitvallást
A politikai-ideológiai váltás leglátványosabb eleme, hogy a kormány azonnali hatállyal hatályon kívül helyezte a Nemzeti Hitvallás középületekben történő kötelező kihelyezéséről szóló 2021-es határozatot.
Az új utasítás egyértelműen fogalmaz: elrendelik a Nemzeti Hitvallás középületekből történő levételét. Az intézkedés célja az állami hivatalok, iskolák és kormányablakok ideológiai semlegességének visszaállítása. A végrehajtásért az intézményeket fenntartó miniszterek felelnek, a határidő azonnali.