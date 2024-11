Gyomros a kormánynak: bivalyerős a Tisza, gyengül a Fidesz

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

A Medián november 20–26. között végzett felmérése szerint a Tisza Párt támogatottsága a teljes népesség körében továbbra is 34 százalék, ami megegyezik az október végi adatokkal. A Fidesz azonban öt százalékpontot veszített ugyanebben az időszakban, és 32 százalékról 27 százalékra esett vissza, erről a Hvg.hu írt.

