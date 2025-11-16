2p
Közélet Győr Tisza Párt Magyar Péter Pintér Bence

Győr alpolgármestere is jelentkezett Tisza-jelöltnek

mfor.hu

Magyar Péter szombaton a városházán is járt, miután nagygyűlést tartott a városban Orbán Viktor miniszterelnökkel párhuzamosan.

A Tisza Párt vezetője Pintér Bencével, az észak-dunántúli megyeszékhely polgármesterével tárgyalt. Nem tartottak közös sajtótájékoztatót, külön távoztak, illetve válaszoltak a sajtó kérdéseire. A találkozó után a Tisza Párt elnöke elmondta: a városvezető, illetve Kósa Roland alpolgármester kezdeményezték a találkozót. Ennek témája volt egyebek közt „az önkormányzati hatáskörök visszaadása, megváltoztatása, bővítése”, illetve a szolidaritási hozzájárulás, az iparűzési adó mértékének a csökkentése, amelyet Pintér Bence vetett fel – számol be az eseményről a 24.hu.

Pintér Bence győri polgármester és Magyar Péter a Tisza Párt vezetője úgy tűnik jól megérti egymást
Pintér Bence győri polgármester és Magyar Péter a Tisza Párt vezetője úgy tűnik jól megérti egymást
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter hangsúlyozta: kormányra kerülésük után szeretnének hatásköröket, illetve forrásokat is visszaadni az önkormányzatoknak. Konkrétan említette az építéshatósági jogkört. Valamint Pintér Bence javaslata szerint az éves iparűzési adóbevétel 15 százalékában kellene maximálni a szolidaritási adóval történő, önkormányzatoktól való elvonásokat, ami most Győr esetében 30 százalék. Magyar Péter azt mondta, várja az erre vonatkozó konkrét javaslatukat, s a költségvetés akkori helyzetének ismeretében tudnak erről dönteni.

„Nem fogok spoilerezni, mert már csak egy-két nap, és ki fog derülni” – válaszolta a Tisza elnöke 24.hu azon kérdésére, hogy együttműködnek e a győri polgármester által alapított Tiszta Szívvel a Városért egyesülettel, (TSZV) illetve a győri közgyűlésben kisebbségi frakcióval jelen lévő TSZV politikusai közül lehet-e valaki Tisza-jelölt.

Pintér Bence a későbbi sajtótájékoztatóján elmondta: Kósa Roland alpolgármester, illetve Tóth Péter polgármesteri kabinetfőnök is adtak be a Tiszához jelöltpályázatot.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezzel az adatsorral szembesítették Orbán Viktort – A hét ábrája

Mit mutat a gyerekszegénységről a grafikon?

Valami fontosról megfeledkezett Magyar Péter Győrben

Orbán Viktor után a Tisza elnöke is színpadra állt. „Soha nem álltunk még ilyen jól”, mondta, mégis maradhatott hiányérzete a közönségnek.

Kínos helyzetbe került Kövér László? Lemondtak egy konferenciát

Kínos helyzetbe került Kövér László? Lemondtak egy konferenciát

Nem lett volna elég vendég? Az utolsó pillanatban kellett lemondani két eseményt is.

Váratlant is húzott Orbán Viktor Győrben

Nem beszélt, válaszolt a miniszterelnök, íme néhány érdekesebb részlet a győri eseményről.

Mit válaszol Magyar Péter Orbán Viktornak Győrben? Itt megtudja!

Mit válaszol Magyar Péter Orbán Viktornak Győrben? Itt megtudja!

Néhány óra különbséggel beszél a két politikus, itt van Magyar Péter válasza.

A rendőrség sem árulta el, ki kamerázta be Magyar Péter győri fórumának helyszínét

A rendőrség sem árulta el, ki kamerázta be Magyar Péter győri fórumának helyszínét

Legalábbis egyelőre.

A tiszások sincsenek annyira oda Magyar Péterért?

A tiszások sincsenek annyira oda Magyar Péterért?

Egy kormányközeli cég azt mérte, hogy csak a Tisza-szavazók háromnegyede tartja szimpatikusnak a párt elnökét.

Vitézy Dávid nem lesz biodíszlet – időközi választás jöhet Budapesten?

Vitézy Dávid nem lesz biodíszlet – időközi választás jöhet Budapesten?

Törvénytelenül működik a főváros, és ebből még nagy gond lehet a Podmaniczky Mogalom vezetője szerint.

Megnézi, mit talált ki Orbán Viktor a Tisza ellen?

Megnézi, mit talált ki Orbán Viktor a Tisza ellen?

Győrben röffenti be az országjárását a miniszterelnök.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Vég Márton

Pánik a Fideszben: Orbán Viktor már az ATV-be is bekopogott – Ez Viszont Privát

Történelmi siker vagy méretes blöff Orbán Viktor amerikai útja? Mennyit ér a szóbeli ígéret Donald Trumppal szemben? Védőpajzsot vagy új „IMF-hitelt” kért a kormányfő Washingtonban? Miért kellett hirtelen megemelni a hiánycélt? Mi áll Orbán Viktor ATV-s performanszának hátterében? Mi a média szürkezónája? Miért csökkent a Tisza előnye a Fidesszel szemben? És mit keres a magyar külgazdasági és külügyminiszter az egyik legnagyobb múltú fociklub élén? Erről is vitatkozott szubjektív műsorunkban, az e heti Ez Viszont Privátban Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Vég Márton újságíró.              

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168