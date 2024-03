Titánok harca Győrben: Borkai Zsolt újra átvenné a boltot

Borkai Zsolt újra Győr polgármestere lesz? A budapesti eredményeken kívül talán ez a június 9-i önkormányzati választások legérdekesebb kérdése. Van rá esély, ha abból indulunk ki, hogy 2019-ben a szexbotrány és a korrupciós vádak ellenére Borkai Zsolt szoros csatában megnyerte a győri polgármester-választást a DK-s Glázer Tímea előtt. Borkai 44,33 százalékot és 19 312 szavazatott kapott. Glázer 42,86 százalékkal és 18 671 szavazattal zárt. A jachtos kurvázást nem tagadta, de állítása szerint sosem drogozott, nem volt korrupt, nem lopott, és nem is csalt.

Borkai Zsolt, Győr újraválasztott polgármestere a győri városházán tartott sajtótájékoztatóján

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A Borkai-ügynek akár hálás is lehet az ország, hiszen a napnál is világosabban kiderült a politika és a gazdaság összefonódása: a volt győri polgármester és a helyi vállalkozói elit együtt jachtozott az Adriai-tengeren. Ráadásul a vele mulató vállalkozók, a híres győri polip oszlopos tagjai, azóta is sikeresen szerepelnek a városi közbeszerzéseken. A magyar igazságszolgáltatás legnagyobb dicsőségére Borkai Zsoltnak összességében a haja szála nem görbült, sőt, újra a város polgármestere szeretne lenni, amiben a felesége is támogatja.

Teljes mértékben támogatom a férjem, ebben semmi nem változott

- mondta Borkai Myrtill.

Az olimpiai bajnok már hónapokkal ezelőtt bedurrantotta a kampányát, a legnagyobb ellenfele pedig a regnáló fideszes polgármester, Dézsi Csaba András lesz, aki Borkai lemondása után a 2020 januári időközin a voksok 56,14 százalékát szerezte meg, 23 932 szavazattal. A 96 győri szavazókörből 95-ben végzett Dézsi Csaba András az első helyen. Az MSZP-DK-Momentum-Jobbik-LMP jelöltjeként induló Pollreisz Balázs a szavazatok 39,05 százalékát kapta (16 646 voksot). Ebből is látszik, hogy Győr masszívan fideszes város, kérdéses azonban, hogy mit kezdenek a Borkai-jelenséggel a választók, hiszen kétségtelen, hogy irányítása alatt a város nagyot fejlődött, bár ebből leginkább a vele együtt dáridózó vállalkozók profitáltak.

Az már most látszik, hogy ígéretekben nem lesz hiány. Borkai hivatalosan a Közösen a Jövőnkért Egyesület színeiben indul, jelszavai pedig: szabadság, függetlenség, pártatlanság.

Látom, hogy a város hogyan zárkózott be, hogyan kezdett el letérni a fejlődés és a siker útjáról, amelyen 2019-ig rajta volt. Egyre többen látják ezt így Győrben, egyre többen gondolják úgy, hogy vissza kell hozni a korábban jól működő dolgokat. A tapasztalatlanság hatalmas kockázat, a pártosság, a függősség pedig komoly veszély. Ezért most pártok nélküli, civil, független, tapasztalt vezetőre van szükség Győrben

- olvasható az oldalán. Nem fukarkodik az ígéretekkel:

legyen ingyenes a győri élményfürdő minden 7 év alatti győri gyereknek és minden 65 év feletti győri felnőttnek,

nem támogatja az akkumulátorgyár megépítését Győrszentivánon,

távozzon minden politikus és politikai kinevezett az ETO KC vezetéséből,

töröljék el a 2019. után létrehozott párkolási zónákat.

Fő állítása úgy foglalható össze: amíg ő volt a polgármester, addig ömlött a pénz a városban, távozása után viszont kiürült a városi kassza. Dézsi Csabát sem kell persze félteni, már neki is van saját kampányoldala, ahol százával sorolja az elmúlt évek fejlesztési eredményeit, egészen megmosolygtató aprólékossággal:

Hattyú utcában sérült betontábla javítása,

a Kossuth hídon a kerékpárút melletti plexit pótoltuk,

a Budai úton 2 darab gyalogátkelőhely épült.

Hogy csak néhányat említsünk. A pénzhiányt is sikernek könyveli el:

Első városvezetői ciklusom alatt több kihívással szembesültünk, mint a rendszerváltás óta bármikor. Együtt sikeresen védekeztünk a COVID-19 világjárvány idején, majd megküzdöttünk az energiaválság okozta pénzügyi és gazdasági sokkhatással és sikerült ismét stabil működési, valamint gazdasági környezetet kialakítanunk Győrben

- fogalmaz a dcsa.hu oldalon.

A nagy kihívások közepette azonban Dézsi Csaba leginkább az autózási szokásaival került be az országos hírekbe: szolgálati luxusautóját (természetesen Audi) közel egymillió forintért bérli havonta az önkormányzat, de ő maga csak 29 ezer forintot fizet érte. Ez ráadásul úgy derült ki, hogy a polgármester szolgálati autóval ment Rammstein koncertre, de hazafelé menet defektet kaptak, amiről videót is publikált. A botrány hatására megvált tőle a győri polgármester, aki természetesen ott volt a januári médiabálon.

Itt mindig felvonul a győri elit színe-java, a fő támogatók között megtalálható a Vill-Korr Hungária Kft. és a győri kaszinó is. A kaszinóról lapunk írta meg, hogy éppen mostanában pakolták át vagyonkezelői alapítványi tulajdonba, így még nehezebb lesz követni a milliárdok útját. Azt pedig az Átlásztó, hogy a Borkai-érában taroló győri cég Dézsi polgármestersége alatt is ugyanúgy arat:

ugyanaz a cégcsoport nyerte el a közvilágítással kapcsolatos keretszerződést, mint korábban. A most alvállalkozóként megjelentő Vill-Korr Hungária Kft. évekkel ezelőtt arról lett híres, hogy szintén alvállalkozóként segítette ki Tiborcz István új cégét, az Eliost, egy közvilágítási tenderen. A kft. tulajdonosa a Gasztonyi család, amelynek egyik tagjáról, Gasztonyi Lászlóról elterjedt, hogy gyakori vendég volt Borkai Zsolt ex-polgármester nem éppen keresztényi kiruccanásain

- írta a lap.

A helyi politikai és gazdasági elit mutyijairól a legtöbbet talán Pintér Bence tud, aki az elmúlt tizennégy évben újságíróként dolgozott Budapesten és Győrben. Tavaly szeptemberben jelentette be az ugytudjuk.hu helyi portál főmunkatársa, hogy ő lesz a fideszes Dézsi Csaba András és a függetlenként induló Borkai Zsolt egyik kihívója Győrben a Tiszta szívvel a várost színeiben. Fő állítása szerint a Dézsi-Borkai-érában a milliomosokból álló városvezetés és a közgyűlésbe választott képviselők többségének luxusélete elszakadt a győri polgárok valóságától. Egyesületük célja, hogy a döntéseket olyan emberek hozzák a városban vezetőként, akik nem a budapesti kormányt, a saját zsebüket és az egójukat képviselik, hanem a győriek érdekeit.

Kapcsolódó cikk Beütött a NER-jackpot: alapítványi kézben Borkai Zsolt jachtos ügyvédjének kaszinói A kaszinós alapítvány célja a kedvezményezettek anyagi jólétének, vagyoni biztonságának a hosszú távú, generációkon átívelő biztosítása.

Pintér Bence ugyanakkor nemcsak Dézsit és Borkait, hanem az elmúlt választásokon sorra kikapó MSZP-s, DK-s jelölteket is ellenfélnek tekinti, előválasztáson pedig nem indul. A DK három városban kezdeményezett előválasztást, ezek egyike Győr. Az előválasztás elvileg április elején lesz, de Pintér Bence nélkül gyakorlatilag arról fog szólni, hogy a DK-s Glázer Tímea vagy az MSZP-s Pollreisz Balázs neve szerepeljen még ott a szavazólapon. Előbbit ugye Borkai győzte le 2019-ben, utóbbit pedig Dézsi 2020-ban.