Győr ellenzéki polgármestere feljelentést tett a városi cég közbeszerzése miatt

A feljelentés szerint felmerült a gyanú, hogy a Győr Projekt Kft. nevű városi cégnél a közbeszerzési értékhatár kikerülése érdekében köthettek szerződéseket 2025-ben.

A polgármester szerint a Győr Projekt Kft. több esetben ugyanazon a napon, ugyanazzal a partnerrel, azonos feladatokra kötött két, egyenként 19 millió forintos szerződést. Így formálisan a 20 millió forintos közbeszerzési értékhatár alatt maradtak, összességében azonban meghaladták azt.

Pontér Bence polgármester rámutatott a visszásságokra

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

A második esetben 2025. június 1-jén szintén két szerződést kötött a cég ugyanazon a napon, ugyanazzal a céggel, ugyanarra a feladatra: létesítmények rendezési/mozgatási feladataira. A képlet és a végösszeg ugyanaz (38 millió), de itt van még egy probléma Pintér szerint. A cégadatok szerint ugyanis az érintett kft.-ben összesen ketten-hárman dolgoznak, és mindegyikük szellemi foglalkozású munkavállaló, fizikai állományt egyáltalán nem tart fenn a vállalat.

A győri létesítmények üzemeltetéséért és már a fesztiválszervezésért is felelős városi cég élére 2024 novemberében neveztek ki új igazgatót, ez ellen ugyan vétót jelentett be akkor a polgármester, de a Fidesz túlsúlya győzött.

Pintér tavaly augusztusban részletes pénzügyi adatokat kért az önkormányzati cégektől, ám az adatszolgáltatást a cégvezetők megtagadták, a fideszes Fekete Dávid vezette városstratégiai bizottság pedig leszavazta az erre kötelező előterjesztést.

A Győr Projekt Kft. szerint „a polgármester kijelentései pontatlanok és túlzóak”, alaptalan a különböző szerződések összevonása, ez csak a közvélemény megtévesztését szolgálja.

Más ügyek

Győrben nem ez az egyetlen ügy, ami vihart okoz. A polgármester tavaly két másik ügyben is feljelentést tett – teszi hozzá a Telex.

Az ellenzéki polgármester szeptember végén tett feljelentést ismeretlen tettes ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával, amit a Vaskakas–Schäffer-épületegyüttes eladása miatt nyújtott be.

Pintér Bence decemberben egy másik feljelentésről is beszámolt: a városrendészettel kapcsolatban jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tett bejelentést szintén ismeretlen személy ellen. Mindkettőben szintén nyomozás zajlik.