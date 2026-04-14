Győr korábbi fideszes városvezetése szerdán áll bíróság elé

Szerdán, 2026. április 15-én újabb fejezetéhez érkezik a győri politikai életet évek óta lázban tartó GYHG-ügy. Pintér Bence polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Győri Törvényszék elé idézték a helyi Fidesz meghatározó alakjait és a korábbi városvezetés bizalmi embereit.

A bíróság a város korábbi vezetésének legszűkebb körét hallgatja meg. Pintér közlése szerint vallomást kell tennie:

Dézsi Csaba András önkormányzati képviselőnek, a város korábbi polgármesterének;

Endrődi Péternek, aki a vád szerinti elkövetés idején Dézsi polgármester kabinetfőnökeként és bizalmasaként dolgozott;

Szeles Szabolcs önkormányzati képviselőnek, Győr akkori pénzügyi alpolgármesterének;

Borsi Róbert önkormányzati képviselőnek, aki akkoriban a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöki posztját töltötte be.

Az ügy szálai 2021-ig nyúlnak vissza, amikor Pintér Bence − még újságíróként − nyilvánosságra hozta a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) gyanús gazdálkodását. A vád szerint a cég akkori ügyvezetőjét (elsőrendű vádlott) a másodrendű vádlott bírta rá arra, hogy túlárazott szerződéseket kössenek saját érdekeltségeivel.

A vádirat szerint ezzel összesen 758 458 643 forint vagyoni hátrányt okoztak a győri önkormányzat tulajdonában álló vállalatnak.

Pintér Bence szívügyének tekinti az ügyet

Az ügyészség „különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettével” vádolja a két főszereplőt.

Pintér Bence felidézte azt a 2024-es esetet is, amikor rendőrökkel vezettették ki a GYHG épületéből, miközben ő érvényes kúriai döntéssel próbálta megtudni, hová folynak az adófizetők pénzei.

Remélem a Fidesz politikusai arra is választ adnak majd tanúvallomásaikban: hogy lehet az, hogy a másodrendű vádlott érdekeltségi körébe tartozó cégnek bankszámlaadatok szerint fideszes politikusok − Antal Imre, Borsi Róbert − cégei is beszámláztak − vetette fel a polgármester.

A városvezető jelezte: az önkormányzat minden segítséget megad a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak, hogy a GYHG-ügyben is érvényesíteni lehessen a közösségi érdekeket.