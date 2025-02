Győr polgármestere tiltakozásra hívja a város polgárait

Pintér Bence február 27. 17:00-ra várja Győr polgárait a Városháza Dísztermébe, a közgyűlés ugyanis körülbelül ekkor fogja újra tárgyalni a költségvetést – írja a polgármester Facebook-bejegyzésében.



A polgármester így fogalmazott: “A polgármesteri hivatal szakértői által összeállított, valós számokon alapuló, felelős költségvetéssel szemben a Fidesz-frakció egy a reálisnál jóval nagyobb, hamis bevételi számokra alapozott költségvetési javaslatot terjesztett elő. Ezzel a város pénzgazdálkodását veszélyeztetik.”



Majd így folytatja: “A Fidesz költségvetése egy szándékosan elkalkulált költségvetés, ahol a valóságos számok helyett valótlan számokat írtak be, meghamisították a gazdasági realitásokat, így meghamisították a költségvetést. Ilyet utoljára Gyurcsány Ferenc csinált.”

Pintér Bence nem adja fel

Fotó: ugytudjuk.hu

Pintér Bence polgármester szerint Fekete Dávid fideszes frakcióvezető és Antal Imre pénzügyi bizottsági elnök “a hasukra ütöttek, majd 1,8 milliárd forintot beleírtak pluszban a költségvetésbe. 640 millió forinttal több iparűzési bevételt írnának a költségvetésbe a szakértők szerint is teljesen megalapozatlanul. Ezen felül felelőtlenül elherdálják a város tartalékait és felélik a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapot.”



A költségvetés bevételi oldalának nagymértékű növelése azonban nem ok nélküli a győri városvezető szerint: “A fideszes képviselők a trükkök százait azért vetik be, hogy tovább szórhassák a győriek pénzét ellenőrizetlenül, kontroll nélkül.”



A polgármester szerint ugyanis a fideszes javaslatok “egyik fele arról szól, hogy a konkrét, jól követhető és számonkérhető költségvetési tételeket mindenféle sötét zsákokba tömnének, és abból osztogatnának kényük kedvük szerint a bizottságokban. Ezt hívják ők programoknak, melyek részleteiről a mai napig nem tudunk semmit: ki, milyen feltételek mellett kaphat pénzt a sötét zsákokból. Ezeket az információkat a mai napig nem tették közzé, mégis milliárdokat különítenének el erre a győriek pénzéből: összesen több mint 2 és fél milliárd forintot.”



A Fidesz költségvetési javaslatában az is szerepel, hogy 15 főt ki kell rúgni a polgármesteri hivatalból és el kell vonni 300 millió forintot. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban a Fidesz-frakció politikusai korábban kétszer is megemelték a képviselők fizetését: visszamenőlegesen 375 százalékkal a közgyűlésben, majd a felügyelőbizottsági tagok díjazását is emelték, ahol szintén azok a fideszes politikusok ülnek, akik a közgyűlésben.

“Miután a Fidesz-frakció jól kitömte a politikusait; cinikus módon a takarékos gazdálkodást megjelölve okként, 15 főt kirúgna az önkormányzattól. Sőt, megpróbálják megakadályozni a hivatali dolgozók fizetésemelését is. Hiszen a hivatal költségvetéséből 300 millió forintot elvonnának a javaslatukkal. A megszorító költségvetési javaslatukkal azt fogják elérni, hogy 15 emberrel kevesebb dolgozzon a város ügyein. 15 emberrel kevesebb tudja a város ügyeit előremozdítani, a győriek problémáit megoldani.” – mondta Pintér Bence közgyűlési beszédében.



A város 2025. évi költségvetését tárgyaló közgyűlést eredetileg délután 17 órára hirdette meg a polgármester, a költségvetés tárgyalását pedig a – jogilag lehetséges legkorábbi – második napirendi pontra vette fel, mert így a város 2025. évi legfontosabb döntését a délutánig dolgozó győriek is személyesen követhették volna.



Ezt azonban a Fidesz-frakció nem szerette volna. “A nyilvánosság távoltartása érdekében a fideszes képviselők a hosszú napirend legutolsó pontjára tették át a 2025-ös költségvetés tárgyalását egy napirendi módosítóval. Úgy spekuláltak, hogy a délután 5-re érkező és az élő közvetítést figyelemmel kísérő győri polgárok nem várják meg az éjszakát. Én azonban nem hagyom, hogy a fideszes politikusok eltitkolhassák a győriek elől: mit terveznek és azt sem, hogy az éjszaka leple alatt nyomják át a költségvetési módosító javaslatukat. Az ülést ezért elnapoltam: a közgyűlés február 27-én, csütörtökön tárgyalja majd a város 2025. évi költségvetését.”



A tiltakozásnak már Facebook eseménye is van.