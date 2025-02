Győri zűrzavar: Őrült nők ketrece 'nem' – a Fidesz házi őrző-védő cége 'igen'

Az ugytudjuk.hu azt írta, hogy a Kultúrbrigád társulat kiposztolta, Győr nem fogadja a darabot. “Kedves győriek, eredetileg nálatok, az Audi Arénában is szerettünk volna fellépni, meg is volt az időpont, de az Audi Aréna vezetése, amint megtudta, melyik előadásról van szó, hirtelen közölte, hogy egyeztetnie kell a feletteseivel, majd hirtelen az addig szabad időpont nem lett szabad. Vagyis betiltottak bennünket Győr városában, úgyhogy a kedves nyugat-magyarországi érdeklődőket arra kérjük, Veszprémben tiszteljenek meg bennünket figyelmükkel.”

Januárban a Győr Projekt Kft. – melynek élére tavaly novemberben neveztek ki új ügyvezetőt, Szombati-Serfőző Esztert – azzal került be a sajtóba, hogy az Őrült Nők Ketrece című előadást, címszerepben Stohl Andrással, végül mégsem mutatták be Győrben.

A Győr Projekt Kft. ezenkívül 20 ezer fő feletti létszámmal rendezett kültéri rendezvények biztosítására is a céget bízta meg, legalább 3 alkalommal.

A közbeszerzés panaszosai között van a Patent Védelem Security Kft. is, amely szerint nem volt jogszerű, hogy a nyertes cég árindoklásába nem tekinthettek bele, holott a közbeszerzési döntőbizottsági határozat szerint ezek részben megismerhetőek. Azt is sérelmezték, hogy a Valton-Sec nélkülözi a helyi ismereteket, és nem szakmai ajánlat.

Az ajánlattevők közül többen is panasszal éltek, az egyik épp a nyertes Valton-Sec volt. Ugyanis a Győr Projekt Kft. első körben érvénytelenné nyilvánította az ajánlatukat – emiatt vitarendezési kérelmet nyújtottak be.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!