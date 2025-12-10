2p

Közélet Gulyás Gergely Rendőrség

Gyors volt a kormány: megjelent a javítóintézeteket rendőri felügyelet alá helyező rendelet

mfor.hu

Gulyás Gergely a szerda reggeli kormányinfón jelentette be, hogy a rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek.

Órákkal a kancelláriaqminiszter bejelentése után megjelent az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben.

A rendelet, ami szerda délelőtt lép hatályba, „javítóintézetek irányításával kapcsolatos haladéktalan intézkedésekről” címmel került be a közlönybe, és mint írják, célja az, hogy „a javítóintézetek irányításával, fenntartásával kapcsolatos valamennyi feladatot a rendvédelmi szervek haladéktalanul vegyék át” – foglalja össze a 444.

A rendelet szerint a javítóintézetek irányítását a továbbiakban a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el, a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.

Gulyás Gergely szavait gyorsan tettek követték
Gulyás Gergely szavait gyorsan tettek követték
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A rendőrség „a javítóintézetben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít, illetve „rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti ellátottakkal szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról”.

Továbbá, mint írják, „a rendőri jelenlét keretében biztosítani kell, hogy a javítóintézeti ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte, tudomása vagy jóváhagyása nélkül – zavartalanul beszámolhassanak az őket ért jogsértésekről”.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség szerdán reggel közölte, hogy tovább folytatják a megkezdett bűnügyi akciót a Szőlő utcai ügyben.

Az ügyészség közleménye szerint a kedden őrizetbe vett három személy gyanúsítotti kihallgatása megtörtént, a személyi szabadságukat érintő kényszerintézkedések tárgyában később várható döntés.

