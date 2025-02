Gyorsan bosszút állt a kormány? Kirúgták Ruszin-Szendi Romuluszt

„Nyilvánvalóan politikai utasításra, azonnali hatállyal kirúgták Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Altábornagy úr 2021 óta tanított tiszteket és tisztjelölteket, havi bruttó 150 ezer forintért az egyetemen. Most csütörtökön is órát tartott volna”

- írja hétfő délelőtti bejegyzésében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki szerint ez a lépés „szánalmas, gyáva és egyben nevetséges lépés ez az egyetem vezetői és a felbujtó politikai megrendelők részéről”.

Ruszin-Szendi megszólalásáról Somogyi Zoltán szociológus is beszélt lapunknak, és azt is elmondta, milyen aggasztó oka is lehet a volt vezérkari főnök csatasorba állításának.

A Tisza elnöke a közszolgálati jogviszony azonnali megszüntetésének indoklását is közölte:

“Számos sajtótermék közölte azt a hírt, mely szerint Közalkalmazott 2025. február 15. napján nyilvános rendezvényen a Magyar Honvédségről és annak vezetéséről egyértelműen olyan kijelentéseket tett, amelyek kifejezetten alkalmasak különösen a Magyar Honvédség, illetve a Magyar Honvédség vezetői jó hírnevének csorbítására és társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására. Kijelentései alkalmasak továbbá a Magyar Honvédségbe vetett társadalmi bizalom csökkentésére. A Közalkalmazott az Egyetem kutatójaként, kiemelten magas rangú és beosztású volt katonaként olyan kijelentéseket tett nyilvánosan, amelyek hátrányosan érinthetik az NKE egyik meghatározó feladatát, a honvéd tisztképzés hatékonyságát, s csökkenthetik a kedvet a katonai, illetve egyéb más hivatásos pálya iránt. “

Bejegyzését pedig így zárja:

"Orbán Viktor retteg a hatalma elvesztésétől, ezért mindenkit fenyeget, mindenkin bosszút áll, aki normális emberként fel meri emelni a szavát az embertelenség, a szakmaiatlanság és a korrupció ellen. Ha kell családtagokat, ha kell óvónőket és dajkákat, most pedig épp a volt vezérkari főnököt próbálja ellehetetleníteni.