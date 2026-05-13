Gyorsan lecserélt egy fontos államtitkárt Magyar Péter

Sulyok Tamás államfő – Magyar Péter miniszterelnök javaslatára – Ducsay Zsuzsanna Ágnest nevezte ki a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának május 13-ai hatállyal – a köztársasági elnök határozata a legfrissebb Magyar Közlönyben jelent meg kedden este. Ducsay eddig ügyvédként és jogi szakértőként dolgozott.

Sulyok Tamás másik határozatában – a miniszterelnök javaslatára – felmentette Bordás Gábort, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkári tisztségéből május 12-ei hatállyal.

A vonatkozó 2018-as törvény szerint a Miniszterelnöki Kormányiroda feladata a kormányülésekről készült összefoglalók eredeti példányának és mellékleteinek őrzése. Az ülésről készült dokumentáció anyaga nem selejtezhető, maradandó értékű iratnak minősül. Bordás Gábor államtitkárként rendkívül fontos szerepet töltött be a kormányban. A Miniszterelnöki Kormányiroda kizárólag Orbán Viktornak felelt, Bordás részt vett minden kormányülésen, amikről ő készítette az összefoglalókat.

A volt államtitkár kinevezése előtt dolgozott a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, ahol 2013-tól helyettes államtitkár volt. 2014-től a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár, 2018-tól kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár volt, 2021-es, közigazgatási államtitkári kinevezéséig – írja a Telex.

Az új kormány szerdán tartja első kormányülését, Ópusztaszeren.