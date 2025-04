A gyülekezés törvény ellen a lezárt Erzsébet hídon tiltakoznak

Az ellenzéki képviselő ezt a keddi – a gyülekezési törvény módosítása elleni budapesti —tüntetés végén jelentette be.

Hadházy szerint a törvénymódosítás nemcsak a Pride felvonulás megtartásának ellehetetlenítésére ad lehetőséget, de arra is, hogy arcfelismerő rendszerekkel azonosítsák a résztvevőket, amit ő „technofasizmusnak” nevez. Egy hete a tüntetés résztvevői vonulásba kezdtek és négy hidat bénítottak meg a fővárosban — foglalja össze a HVG.

Az újabb demonstrációt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hirdette meg azután, hogy egy héttel ezelőtt négy hidat is megbénítottak a vonuló tüntetők.

