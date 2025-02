Gyurcsány Ferenc családi novellát írt Orbán Viktor pénzszórásáról

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnökének Facebook-posztja:

Anyám minden áldott fizetésnapon gyomorideggel ébredt, és addig nem múlt el gyomrában a kínzó szorítás, amíg apám haza nem hozta a pénzt. Mert ugye időnként máshova vitte.



Hadd menjen, egyszer élünk, vagy nem!? – gondolhatta magában az öreg, amikor a gyorsan összeverődött, egyre jobb hangulatú társaság közepén állva élvezte a hirtelen jött népszerűséget, tegyük hozzá, mindeközben pár óra alatt a teljes fizetése lecsúszott a munkában megfáradt férfiak torkán. Ilyenkor sok volt a barát.

Na, ezeknek aztán beszélhettél volna felelősségről, meg mindenfajta hasonlókról!



A fiskális alkoholistának (ne nevessetek, tényleg van ilyen szóösszetétel!) se érdemes előadást tartani arról, hogy fontos a költségvetés egyensúlya, meg arról, hogy máshol talán jobb helye lenne a pénznek.

Eszébe se jusson tehát senkinek olyan dolgokat feszegetni , hogy amikor a lehetséges vereségtől megijedve a kormányfő mindenkinek pénzt ígér, akkor lesz-e erre elég fedezet.

Ellenkezőleg, kiabáljon a csaposnak, hogy még egy kört mindenkinek. Sőt, kettőt.

Hogy ez cinikus álláspont?

Ugyan!

Miért apám hirtelen jött barátainak kellene vigyázniuk apám pénztárcájára? Miért ne élvezhetnék a balatoni rizling enyhén mandulás utóizét?

Sőt!

Mi azzal a baj, hogy újabb és újabb körökre biztatják az én egyre nagyobb hangon az élet gyönyörűségéről prédikáló apámat, ki szemmel láthatóan lubickol a pillanat adta szeretetben?

– Pálinka nem lesz? – kérdezi egy kásás hang a fal mellől.

– De, lesz az is. Minden lesz. Hogy én mennyire szeretlek benneteket! – húzta ki magát apám és intett a pultosnak. – Hadd menjen! Ami a csövön kifér. Hiszen csak egyszer élünk, ugye Gézukám!



Anyám még felmosta a kis cselédlakás színezett betonpadlójat, majd széket húzott az ablak elé.

Nem jött az ő ura.

A köténye zsebéből elővette lapos pénztárcáját és számolgatni kezdte a keveset, ami még benne volt.

– Akkor is megélünk valahogy. Akkor is – suttogta szipogva.

- írta Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke.