Gyurcsány Ferenc elköltözött és elvesztett egy komolyabb bevételt

Nem csak a kormánypárti képviselők adták le vagyonnyilatkozataikat, hanem azok is, akik magukat az ellenzékhez sorolják. Az Index cikke szerint közülük Gyurcsány Ferenc volt a leggyorsabb – legalábbis jóval a határidőt jelentő éjfél előtt már Facebook-posztban számolt be anyagi helyzetéről. Eszerint a DK elnöke feleségével és egyik gyermekükkel közösen szeptemberben beköltözött egy 161 négyzetméteres budai lakásba. Korábbi otthonuk, a Szemlőhegy utcai ház továbbra is megvan, amely Dobrev Klára és édesanyja közös tulajdonában áll. A család tulajdonában van még egy kötcsei ház is.

Könyvéből még nincs akkora bevétel, hogy be kellene vallani, de azért erről is beszélt Gyurcsány Ferenc

Fotó: Gyurcsány Ferenc/Facebook

Gyurcsány Ferencnek képviselői fizetésén kívül könyvének eladásából is származik bevétele, nagyjából 2,5 millió forint. A vagyonnyilatkozat tartalmaz egy 210,3 millió forintos követelést is, a kölcsönt családtagnak házastárssal fele-fele arányban, lakásvásárlásra adta. 46 millió forint megtakarításuk van, ehhez azonban 56 millió forint hitel is társul. Az általa továbbra is tulajdonolt Altusból már nincs bevétele, pedig korábban havi 1-5 millió forintot keresett ebből a volt miniszterelnök.

Gyurcsány Ferenc jelezte: az elmúlt két és fél évtizedben nem nőtt, hanem csökkent a családi vagyonuk.

