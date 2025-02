Gyurcsány Ferenc március 15-ei közös tüntetésre hívja Magyar Pétert

Sokan azt gondolják, amit meg is értek, hogy mindegy, ki jön Orbán után, csak menjen. Ez érthető, de vannak olyan választók, akik azt gondolják, nem elég, hogy ő menjen, hanem fontos az, hogy mi lesz utána – fogalmazott Gyurcsány Ferenc, valószínűleg Magyar Péterre utalva.

Gyurcsány Ferenc úgy látja, Magyarország elvesztette még a lehetőségét is, hogy ezzel a kormánnyal vissza lehessen szerezni Magyarország pozícióját a világban. Azonban magától ez a kormány nem fog elmenni, ezért tenni kell.

Gyurcsány Ferenc elmondta, tisztában vannak azzal, hogy hogyan működik a hatalom rendszere, így hiába kérik az előrehozott választást, a Parlament úgyis leszavazza kérésüket. Azonban szerinte nemcsak kérni lehet, hanem követelni is — számol be róla az Index.

