Gyurcsány Ferenc nem fér a bőrébe a szombati tüntetés után

„Vannak választók,

akik történelmi gyalázatnak tekintik Orbán kormányzását, akik azzal egy percre se alkudtak meg;

akik mindig elutasították a Fidesz korlátlan uralmi törekvéseit;

akik embertelennek és elfogadhatatlannak gondolják, hogy a fideszes hatalom emberi mivoltában alázta és alázza meg valamennyi ellenfelét;

akik a lopást lopásnak, a korrupciót korrupciónak tekintik akkor is, ha az állítólag egy új nemzeti középosztály felépítését szolgálná;

akiknek Putyin sok-sok éve gyilkos zsarnok;

akik úgy gondolják, hogy Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk, a normalitás, a jobb élet reménye;

akik egyetlen percig se szolgálták Orbán rendszerét, soha nem szavaztak a Fideszre;

akik az Orbánnal szembenálló ellenzék teljeskörű együttműködését és nem megosztását, pláne nem leváltását sürgetik;

akik kisebb sikerek és hatalmas nehézségek, kudarcok közepette töretlenül küzdenek mindezekért hosszú évek óta,

és akik mindezek ellenére nem kötnek kompromisszumot Orbánnal, nem keresik a jobboldal kegyét, akik kitartanak egymás mellett és nem dobják oda meggyőződésüket a pillanat ígéretéért,

akik még nem fáradtak el a küzdelemben és nem bízzák azt tegnapi ellenfeleikre.

Mi közéjük tartozunk."

Gyurcsány Ferenc úgy reagált a szombati Magyar Péter-tüntetésre, hogy Magyar nevét egyébként egyszer sem írta le - teszi hozzá a Telex. A tüntetés egy pontján a szicíliai maffiáról szóló, Polip című olasz sorozat főcímzenéjét hegedülték a színpadon, közben a háttérben a kivetítőn a sorozatból kivágott jeleneteket játszottak be. Ebbe pedig befért Gyurcsány Ferencről is egy felvétel. Magyar pedig beszédében is megemlítette a DK elnökét, akiről azt mondta, Gyurcsány „a pillére és a biztosítéka” Orbán Viktor rendszerének.

A DK-nak voltak észrevételei a szombati Magyar Péter által szervezett tüntetésen: