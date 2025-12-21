4p
„Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom" – olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

Ismét az olvasói kommentekből idézünk: a héten az orosz gazdaság állapotáról és az orosz energia szerepéről szóló cikkeink váltották ki a legélesebb vitákat. A hozzászólások jól mutatják, mennyire megosztó kérdések ezek, a geopolitikától a rezsiszámlákig.

Heti válogatásunkban ismét reflektorfénybe állítjuk azokat az olvasói hozzászólásokat, amelyek a legtöbb reakciót váltották ki a Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain közzétett cikkeink alatt. Számunkra nemcsak az fontos, hogy hányan olvassák el tartalmainkat, hanem az is, milyen gondolatokat, érzelmeket váltanak ki, mit gondolnak róla, mit fűznének hozzá követőink. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A héten elemzést adtunk közre laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán, mely szerint több jel arra mutat, hogy az orosz gazdaság nehézségekkel küzd, aminek már vannak látható jelei is. Az olajexportból származó bevétel zuhan, az aranytartalékokat el kellett kezdeni eladni, és csökkennek a hadseregbe jelentkező önkéntesek aláírási bónuszai is több régióban – ezekből pedig arra lehet következtetni, hogy bár első ránézésre az orosz gazdaság kitart, kezdhet Putyinnak is sürgőssé válni a békekötés. Olvasóink nem mindennel értettek egyet, hozzászólásaikból válogattunk:

Gábor: „Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom. [...] Egyébként Kína sem hagyná.”

Sándor: „Amíg az orosz fegyver után ilyen kereslet van, addig az orosz gazdaság nem tud tönkremenni. Nincs az a gyógyszer vagy autó, amit úgy el lehetne adni, mint a fegyvert.”

Róbert: „A frontra se tudnak eleget gyártani, no de majd exportra.. :) amúgy az olaj és a gáz az, amiből sokkal több bevételük van.”

Zsolt: „Trump is ezt mondta! Jó üzlet a háború!”

Imre: „Bár a magyar gazdaság lenne olyan stabil, mint az orosz.”

Annamária: „Nem vagyok oroszpárti, de mégiscsak nagyobb hatalom, mint Ukrajna, mások az erőviszonyok, az első perctől kezdve! Szerintem ezt mindenki tudja!”

József: „Az EU gazdasága már összeroppant, BÉKÉT Európának, nem kell finanszírozni a gyilkos testvérháborút! Közben kiürül Ukrajna!”

Róbert erre így válaszolt: „Én úgy tudom, Németország meg is szűnt. Erről kellene beszélni, ott most anarchia van, a senki földje.”


Ha már orosz energiaexport: Időről időre vita tárgyát képezi, hogy az orosz gáz olcsó vagy esetleg éppen drága-e, illetve, ha le kellene válni az orosz importról, akkor drágulni fog-e valóban az energia, ahogy azt Orbán Viktor többször is kijelentette? A héten arról adtunk hírt az Mforon, hogy a Válasz Online ezzel ellenkező következtetésre jutott, kormányzati és szakértői források szerint is azt feltételezi, hogy olcsóbbá is válhatna a beszerzés. Olvasóinkat ez is hozzászólásra késztette. 

Sándor: „Ausztriában 70 százalékkal drágult az energia, amióta nem jön orosz gáz!”

Lászlóné cáfolja: „Hazugság, a fiam ott él, és nem igaz!”

Egy olvasónk: „Ne féljetek! Európa más országaiban olcsóbb a gáz, mint Magyarországon!”

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Szabolcs: „A rendszerhasználati díjjal mi van? A számlákon majdnem háromszoros mint a rezsi. Azt az állam elteszi! Az állam az adófizetők adójából osztogat!”

László: „Hazugság! Azt még egy háziasszony is tudja, hogy akkor a legolcsóbb a gáz, ha vezetéken házhoz jön!”

Ferenc a közelmúlt tolmács bakija után így viccel: „Putyin: „Feláron adom a gázt / Tolmács: Azt mondja, hogy féláron adja a gázt…”

