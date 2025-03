Ha ezen a szavazáson múlna, Magyar Péter ünnepelhetne

Az országgyűlési választások csak 2026 áprilisában esedékesek, a kampány azonban gyakorlatilag már elkezdődött: nem véletlen, hiszen a Tisza Párt létezésével a Fidesz-KDNP több választás óta először kap érdemleges kihívót. Bár a voksolásig még sok idő van, több olyan kulcsterület is kirajzolódott már, ahol a vetélytársak élesen eltérő megoldásokat ígérnek – ezek értékelését kértük olvasóinktól hétfőn. Fontos kiemelni, hogy a felmérés nem reprezentatív, az internetes szavazásunkhoz bárki hozzáférhetett.

Mit kapjanak a magyar nyugdíjasok?

Árrés vagy áfacsökkentés

Mint ismert, a kormánypártok áfa-visszatérítési kártyával kedveznének a nyugdíjasoknak, ezt a boltban kellene lecsippantani a tervek szerint. A kártya segítségével olyan alapvető élelmiszerek áfáját, amelyeknél 5 százaléknál magasabb a kulcs (például zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek), 15 ezer forintos felső határig térítenék vissza havonta.

Magyar Péterék javaslata ezzel szemben az, hogy bevezetnék a nyugdíjas SZÉP-kártyát. Ennek éves keretét legfeljebb 200 ezer forintban határoznák meg, amelyet élelmiszerre, gyógyszerekre és egészségmegőrzésre fordíthatnának a jogosultak. Magyar azóta elárulta, a 200 ezres felső keret a létminimum alatt élő nyugdíjasoknak jutna, míg a legfeljebb 500 ezres nyugdíjat kapóknak 100 ezer járna. Olvasóink látható módon túlnyomó többségében ezt támogatták:

Szja-kérdés

Hétfőn élesedett a kormányzati árréssapka, amelynek keretében limitálták azt, hogy a legalább 1 milliárd forintos árbevételt elérő üzletek esetében az árrés – vagyis a nettó beszerzési ár és a nettó eladási ár közötti különbség – legfeljebb 10 százalék lehet 30 meghatározott termékre vonatkozóan.

Magyar Péter az egészséges élelmiszerek általános, 5 százalékra csökkentett áfájáról beszélt, az egészséges élelmiszerek esetében, míg a Tisza által bedobott véleménynyilvánító szavazás alapján úgy tűnik, hogy a gyógyszerek teljesen áfamentessé tételét is fontolgatják, hiszen egy erre vonatkozó kérdés is szerepel az íven. Olvasóink szavazatai alapján itt is a Tisza javára billent a mérleg:

Szja-kérdés

A személyi jövedelemadó (szja) kedvezmények kapcsán is megszavaztattuk önöket. A kormány jelenlegi tervei szerint amellett, hogy a négygyermekes anyák és a 25 éven aluliek szja-mentesek, a sávosan adandó jogosultságok bevezetése a következőképpen alakul majd:

a 30 alatti egy gyerekes anyák 2026. január elsejétől;

a két gyerekes anyák 2026. január elsejétől, sávosan bevezetve;

míg a három gyerekes anyák 2025. október elsejétől mentesülnek a személyi jövedelemadó alól.

A Tisza Párt egyik javaslata Magyar Péter március 15-i beszédében is elhangzott, itt kijelentette, hogy a nyugdíjasok szja-kötelezettségét biztosan megszüntetnék. A tervezett véleménynyilvánító kérdőíven pedig szerepel az általános 9 százalékos szja-kulcs bevezetése. Olvasóinknak itt is a Tisza javaslata jött be: