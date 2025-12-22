Ha nem teljesülnek a követeléseik, holnap is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Az M3-as autópálya bevezetőjéhez vonulnak a tüntető kamionosok a Hősök teréről – tudta meg a Telex. A hivatalos tüntetés este 8 óráig tart, ez után várható nagyobb forgalom Zugló érintett részén.

A rendezvény egyik szervezője, Sinka István személyesen viszi el a fuvarozók 12 pontból álló követeléseit az Építési és Közlekedési Minisztériumba (ÉKM) hétfő este. A Telexnek arról beszélt: a hétfő éjszakát egy benzinkúton töltik, kedden pedig folytatják a tiltakozást Budapesten, amíg nem teljesül az összes követelésük. A másik szervező, Orosz Tibor a lapnak azt mondta, este még megpróbálják bejuttatni azokat a kamionosokat is a Hősök terére, akik nem fértek be az ötvenes keretbe, ebben taxisok segítenek nekik.

A kamionosok legnagyobb problémája, hogy az ÉKM két lépcsőben, a második alkalommal 35 százalékkal növelné az útdíjakat. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak: