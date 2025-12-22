1p
Közélet Közúti szállítás tüntetés

Ha nem teljesülnek a követeléseik, holnap is tüntetnek a kamionosok Budapesten

mfor.hu

Benzinkúton éjszakáznak, holnap pedig visszatérnek a kamionosok Budapest útjaira. Az Építési és Közlekedési Minisztérium egyelőre bírja a nyomást, pedig az egyik szervező személyesen is elvitte az épületbe a kamionosok követeléseit. 

Az M3-as autópálya bevezetőjéhez vonulnak a tüntető kamionosok a Hősök teréről – tudta meg a Telex. A hivatalos tüntetés este 8 óráig tart, ez után várható nagyobb forgalom Zugló érintett részén. 

A rendezvény egyik szervezője, Sinka István személyesen viszi el a fuvarozók 12 pontból álló követeléseit az Építési és Közlekedési Minisztériumba (ÉKM) hétfő este. A Telexnek arról beszélt: a hétfő éjszakát egy benzinkúton töltik, kedden pedig folytatják a tiltakozást Budapesten, amíg nem teljesül az összes követelésük. A másik szervező, Orosz Tibor a lapnak azt mondta, este még megpróbálják bejuttatni azokat a kamionosokat is a Hősök terére, akik nem fértek be az ötvenes keretbe, ebben taxisok segítenek nekik. 

A kamionosok legnagyobb problémája, hogy az ÉKM két lépcsőben, a második alkalommal 35 százalékkal növelné az útdíjakat. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

A gazdálkodók számára is óriási terhet jelent az útdijemelés, ami ellen a kamionosok hétfőn tüntetnek Budapesten. A díjemelések érdemi kárvallottja a mezőgazdaság lesz a legnagyobb érdekképviseleti szervezet elnöke szerint.

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Megtört a hagyomány.

Óbudát is elárasztották a kamionosok – nagyon kiakadtak Lázár Jánosékra (videó)

Végeláthatlan sorokban vonultak a kamionok a Szentendrei úton is.

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Hétfőn délután ért a tüntető kamionosok konvoja a Hősök terére, de a környéken óriási dugóra lehet számítani. A demonstráción jóval több kamion vesz részt, a térre azonban csak ötven járművet enged be a rendőrség.

Keletre ment átvágni hétfő délelőtt Orbán Viktor

Jobb helye van itt a pénznek? Erről is beszélt az M4-es autóút új szakaszának átadásán a miniszterelnök.

“Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” Olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

„Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” – olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

Ismét az olvasói kommentekből idézünk: a héten az orosz gazdaság állapotáról és az orosz energia szerepéről szóló cikkeink váltották ki a legélesebb vitákat. A hozzászólások jól mutatják, mennyire megosztó kérdések ezek, a geopolitikától a rezsiszámlákig.

Félmillió magyar fagyoskodik? Erre az adatra nem lehetnek büszkék Orbán Viktorék – A hét ábrája

A szegénységi adatokat vettük górcső alá.

„A kormány bliccel” – ezt fogjuk hallani a hangosbemondókban

Még mindig tartozik 12 milliárd forinttal a fővárosnak a kormány, és ketyeg az óra – figyelmeztetett Karácsony Gergely.

Magyar Péter a Tisza szegedi jelöltjeivel várta a tömeget a Széchenyi téren (frissítve)

Már megérkeztek vonattal Szegedre, startol Magyar Péter nyilvános beszéde.

Még mindig titok, ki volt a sztárfellépő Mészáros Lőrincék céges buliján

Kordonok mögött zajlott Mészáros Lőrincék karácsonyi bulija Felcsúton, három Suzuki Vitarát is kisorsoltak a vendégek között.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168