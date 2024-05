Továbbra is a TV2 sztárséfje főz a parlamenti irodaház éttermében

Wolf András sztárséf nemcsak a főzéshez ért, hanem remek üzletember is. Ugyanis még a 2022-es jó számokat is sikerült 2023-ban túlszárnyalnia a parlament tövében üzemelő Séf Asztala étteremnek, no és a Parlament Café is jó évet zárt.